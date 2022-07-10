ارتفاع حصيلة ضحايا الضربة الروسية على المبنى السكني في شرق أوكرانيا إلى 15 قتيلا

قال الفرع المحلي لأجهزة الطوارئ"خلال عملية الإنقاذ عُثر على 15 جثة في الموقع وأُنقذ خمسة أشخاص من بين الركام"

قامت قوات الإنقاذ والمسعفون الأحد بعد الظهر، بانتشال 15 جثة من تحت الأنقاض، في أعقاب الضربة الصاروخية الروسية، السبت على مبنى سكني في تشاسيف يار بشرق أوكرانيا، بحسب مسؤولين.

وقال الفرع المحلي لأجهزة الطوارئ الأوكرانية على فيسبوك "خلال عملية الإنقاذ عُثر على 15 جثة في الموقع وأُنقذ خمسة أشخاص من بين الركام" مضيفا أن عناصر الإنقاذ تواصلوا مع ثلاثة أشخاص أحياء تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون إقليميون الأحد صباحاً إن الضربات الصاروخية الروسية تسببت في أضرار واسعة النطاق، في البلدات والمدن عبر شرق وجنوب أوكرانيا. وقتل في محصلة أوليةستة أشخاص على الأقل وجرح خمسة آخرون، في ضربة روسية على مبنى يضم شققا في بلدة تشاسيف يار بشرق أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤول محلي.