كييف : خمسة قتلى على الأقل في ضربة روسية قرب ميكولايف بجنوب أوكرانيا

وأشار تيموشينكو في رسالة على تلغرام إلى "تضرر مستشفى ومبان سكنية" و"مقتل خمسة مدنيين

أكد نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريل تيموشينكو، اليوم الأربعاء، مقتل خمسة مدنيين على الأقل في ضربة دمرت مبنى بالقرب من ميكولايف، في جنوب أوكرانيا بالقرب من الجبهة.

وأشار تيموشينكو في رسالة على تلغرام إلى "تضرر مستشفى ومبان سكنية" و"مقتل خمسة مدنيين بحسب المعلومات الأولية" في فيتوفسك شرقي ميكولايف، مندداً باطلاق عدة قذائف صاروخية في عدة أماكن بالمنطقة.

ومن جانب آخر،أكد البيت الأبيض الإثنين الماضي، أنّ معلوماته الاستخبارية تفيد بأنّ إيران ستزوّد موسكو "مئات الطائرات المسيّرة" لمساعدة القوات الروسية في مواجهة المقاومة الشرسة التي يبديها الجيش الأوكراني في شرق البلاد.

وكان الفرع المحلي لأجهزة الطوارئ الأوكرانية قد أكد الأسبوع الماضي على فيسبوك "خلال عملية الإنقاذ عُثر على 15 جثة في الموقع وأُنقذ خمسة أشخاص من بين الركام" مضيفا أن عناصر الإنقاذ تواصلوا مع ثلاثة أشخاص أحياء تحت الأنقاض.