تركيا تعلن عن تقدم بين روسيا وأوكرانيا تجاه حل النزاع حول صادرات الحبوب الأوكرانية

وكان الرئيس التركي رجيب طيب اردوغان تحدث مع نظيره الروسي بوتين حول الموضوع الثلاثاء

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأربعاء بأن روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدما كافيا نحو حل للنزاع حول صادرات الحبوب واتفتا على إجراء محادثات جديدة في تركيا الأسبوع المقبل.

وافاد الوزير أكار في بيان بعد المحادثات الأولى في اسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني منذ آذار/مارس أنه "تم الاتفاق على أن يجتمع الوفدان الروسي والأوكراني مرة أخرى في تركيا الأسبوع المقبل".واضاف أن وفدي البلدين توصلا الى اتفاق على "ضوابط مشتركة" في الموانئ وعلى سبل "ضمان سلامة طرق النقل" عبر البحر الأسود.

وأشار أكار إلى أنه يمكن بحلول الأسبوع المقبل الإعلان عن اتفاق نهائي للإفراج عن كمية تقدر بنحو 20 إلى 25 مليون طن من محاصيل الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.وافاد أكار "في الاجتماع الذي سنعقده الأسبوع المقبل، ستتم مراجعة جميع التفاصيل مرة أخرى والتوقيع على العمل الذي قمنا به".

وعلى متصل الأربعاء أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوق الثلاثاء أن الرئيسين بوتين واردوغان الذي تواسط في حينه بين كييف وموسكو، تحدثا هاتفيا حول الخيارات المتاحة للجمهور لتصدير الحبوب من أوكرانيا الى دول العالم، الحديث يدور عن تعاون بين روسيا وتركيا لضمان تصدير الحبوب من اوكرانيا ولضمان حرية الملاحة في البحر الأسود.

وكان بيسكوف اعلت ايضا أن قمة ثلاثية بين قادة روسيا، تركيا وايران ستعقد الأسبوع القادم بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الايراني إبراهيم رئيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران الأسبوع القادم لمناقشة الوضع في سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في بيان إن القادة الثلاثة من المفترض أن يناقشوا التوصل الى اتفاق سلام في سوريا، الدول الثلاثة هم الكفلاء لضمان لما اتفق عليه في استانا، والتي تهدف الى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بموضوع وقف إطلاق النار في سوريا.