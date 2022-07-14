الرئيس بايدن يطلب من رئيس الوزراء لابيد توسيع المساعدات العسكرية لأوكرانيا

تزويد أوكرانيا بالأسلحة هي نقطة الخلاف الوحيدة المتبقية بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما خص الغزو الروسي

ينوي الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يحث رئيس الوزراء يائير لابيد خلال لقائهما لايوم الخميس على توسيع إطار المساعدات العسكرية لصالح أوكرانيا التي تواجه حربًا ضارية مع روسيا، وفق ما أفاد مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية.

ويفيد موقع واللا أن قضية تزويد أوكرانيا بالأسلحة هي نقطة الخلاف الوحيدة المتبقية بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما خص الغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت إسرائيل قد غيرت بالتدريج من موقفها الرافض لتقديم السلاح لأوكرانيا خشية إقحام نفسها في مأزق دبلوماسي مع روسيا، إذعانًا لإلحاح أمريكي بهذا الصدد. مع العلم أن إسرائيل ما زالت ترفض تزويد أوكرانيا بأسلحة متقدمة.

عشية وصول الرئيس بايدن إلى إسرائيل، أعلن وزير الأمن بيني غانتس عن مساعدة إسرائيلية إضافية لقوات الإنقاذ الأوكرانية والمنظمات المدنية في البلاد. وسيشتمل تسليم المعدات الجديدة 1500 خوذة و1500 سترة واقية ومئات من البدلات الواقية لإزالة الألغام، بالإضافة إلى 1000 قناع ضد الغازات السامة والعشرات من أنظمة التصفية والتطهير الخاصة بالأقنعة الواقية ضد المواد الكيماوية.

وكانت أوكرانيا قد طلبت من إسرائيل عدة مرات منذ بداية الغزو الروسي الحصول على أنظمة إسرائيلية لإسقاط الطائرات بدون طيار بالوسائل الإلكترونية. وتفيد المعلومات أن إسرائيل لم تعارض قبل الحرب فكرة هذه الأنظمة للأوكرانيين، لكنها جمدت تراخيص التصدير الخاصة بها بعد الغزو الروسي.