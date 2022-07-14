مزاعم روسية: ما يزيد عن ألف مقاتل لقوا مصرعهم في أوكرانيا بينهم عشرة إسرائيليين

بولندا هي الدولة التي فقدت أكبر عدد من المقاتلين في أوكرانيا، 544 من أصل 1835 تم الدفع بهم للحرب

تزعم جهات روسية أن ما يزيد عن ألف مقاتل لقوا مصرعهم في المعارك مع الجيش الروسي بأوكرانيا وأن بين القتلى متطوعون قدموا من إسرائيل، ولم تؤكد هذا البيان أي جهة رسمية في روسيا بعد، بحسب النشر في ماكو اليوم الخميس.

"فيلق الدفاع الإقليمي الدولي" التابع للجيش الأوكراني تأسس فور الغزو الروسي بأمر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. يتألف الفيلق من عدد كبير من الكتائب، معظمها على أساس الانتماء القومي للمتطوعين، على سبيل المثال الكتيبة الكندية، والكتيبة البيلاروسية، وحتى كتيبة روسية.

يعد الفيلق الأجنبي الدولي 20 ألف مقاتل على الأقل حسب تقارير مختلفة. فيما يزعم الروس أن عدد المقاتلين الأجانب أقل بكثير، بل إنهم يحصرونهم في 2900 مقاتل فقط. وبحسبهم، قُتل 351 متطوعًا أجنبيًا في الجيش الأوكراني في الأسابيع الثلاثة الماضية وغادر البلاد ما يقرب من 250 متطوعًا آخر.

وبحسب المعلومات التي تم الكشف عنها، فإن بولندا هي الدولة التي فقدت أكبر عدد من المقاتلين في أوكرانيا، 544 من أصل 1835 تم الدفع بهم للمشاركة في القتال. خسرت الولايات المتحدة 220 مقاتلاً من أصل 554 بينما خسرت بريطانيا 124 مقاتلاً. هنالك أيضًا قتلى في صفوف المقاتلين الذين توافدوا من رومانيا وجورجيا وكندا في العديد من المعارك ضد الروس.

وبحسب المزاعم الروسية، فإن 35 إسرائيليًا تطوعوا للقتال في أوكرانيا، قُتل عشرة منهم وعاد 11 بالفعل إلى إسرائيل. ولا يعترفون في إسرائيل بهذا الرقم بل يشككون بمصداقيته. والمؤكد أنه قتل حتى اللحظة مواطن إسرائيلي واحد فقط في أوكرانيا.

ويعلق مسؤولون على تلك البيانات بالقول "هذه قائمة روسية لا يعرف مستوى مصداقيتها، إذ تشير تقارير غربية في المقابل، أنه حتى الثاني من تموز/يوليو بلغ عدد القتلى بين المتطوعين الأجانب في أوكرانيا 41.