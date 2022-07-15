الخارجية الروسية تفرض عقوبات على 384 عضوا من البرلمان الياباني

رئيس الوزراء الياباني"إننا سنمدد نطاق حظر التصدير ليشمل الشركات العسكرية الروسية، وسنضيف 140 شخصية"

أعلنت الخارجية الروسية، مساء اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 384 عضوا من البرلمان الياباني، ردا على عقوبات فرضتها اليابان على روسيا على خلفية العملية العسكرية بأوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أعلن الشهر الماضي، فرض عقوبات على روسيا وقال" إننا سنمدد نطاق حظر التصدير ليشمل الشركات العسكرية الروسية، وسنضيف 140 شخصية روسية لقائمة تجميد الأصول"وأضاف أن الهجوم الروسي على أوكرانيا لا يمثل مشكلة لأوروبا وحدها، وعلينا أن نظهر للجانب الروسي أن هناك عواقب لعمليته العسكرية في أوكرانيا.

وكانت اليابان فرضت أيضا في مطلع مارس/آذار الماضي، عقوبات على 3 مؤسسات روسية، ومسؤولين روس بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرجي لافروف.

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي حينها، إن اليابان والولايات المتحدة تعهدتا بالعمل معا لجعل روسيا "تدفع ثمنا باهظا" لغزوها أوكرانيا.

وفي تصريحات أدلى بها بعد وقت قصير من محادثاته عبر الإنترنت مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قال سوزوكي إن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق مع بعضهما البعض في العمل ضد روسيا.