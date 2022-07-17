سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يتهم روسيا بتمويل مظاهرات ضد بلاده في إسرائيل

"تقام مثل هذه الوقفات الاحتجاجية في بعض المدن. شاهدنا إحداها بمدينة نتانيا ورفعت الأعلام الروسية في حيفا

أطلق السفير الأوكراني في إسرائيل يفغيني كورنيتشوك مزاعم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حول حشد مظاهرات مناهضة لأوكرانيا في إسرائيل، وأن روسيا ضالعة بتنظيمها وتمويلها. وأضاف السفير "تقام مثل هذه الوقفات الاحتجاجية في بعض المدن الإسرائيلية. شاهدنا إحداها بمدينة نتانيا، وفي الأسبوع الماضي رفعت الأعلام الروسية في حيفا. ونظمت مظاهرتان مناهضتان لأوكرانيا أمام سفارتنا في تل أبيب"، حسب النشر في وانيت.

وأكد سفير أوكرانيا لوسائل الإعلام في بلده، أنه تقدم من هؤلاء الناس ليستفسر منهم عن مقدار المبالغ التي يتلقونها مقابل الاشتراك بهذه النشاطات. وأضاف "للأسف لا يمكن حظر مثل هذه الوقفات الاحتجاجية".

وأكد في مقابلة مع قناة "إسبريسو" التلفزيونية أنه على الرغم من ذلك، فإن الدعم لأوكرانيا في إسرائيل "آخذ في الازدياد". لقد غادر روسيا معظم اليهود الناطقين بالروسية وهربوا من النظام الشمولي. لذلك، ليس منطقيا أن يدعم شخص قادم من روسيا، الحرب ضد أوكرانيا."

في الوقت نفسه، كشف سفير إسرائيل لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي في مقابلة أجراها أيضًا مع التلفزيون الأوكراني في نهاية الأسبوع أن إسرائيل وضعت في تقديراتها ألا تصمد أوكرانيا أكثر من يومين أو ثلاثة بوجه الغزو الروسي الذي مضت 5 أشهر على انطلاقه، في 24 شباط/ فبراير.

وأضاف "ومع ذلك، عندما مر أسبوع، ثم أسبوع آخر، تزايد الإدراك أن أوكرانيا ستصمد، وأن أوكرانيا تمكنت من رص الصفوف، وتمكنت من صد العدوان الأول، ثم سارت الحرب بطريقة مختلفة عما تخيلنا. ثم بدأوا في إسرائيل يعاملون أوكرانيا بشكل مختلف". وأشار برودسكي إلى أنه فهم أن الحرب كانت حتمية بعد أول إعلانين بالفيديو أدلى بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية الغزو.

من الجدير ذكره أن السفارة الإسرائيلية أعيد فتحها الشهر الماضي في كييف، على هدي العديد من الدول الغربية التي قررت إعادة فتح سفاراتها في العاصمة الأوكرانية.