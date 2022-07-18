إردوغان يهدد مجددًا بتجميد انضمام السويد وفنلندا للناتو بحال لم تفيا بتعهداتهما حيال أمن تركيا

وأشار إردوغان إلى السويد على وجه الخصوص حيث قال "نلاحظ خصوصًا أن السويد لا تُمثل صورة جيدة في هذه المسألة

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجددا الإثنين بـ"تجميد" عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حال عدم امتثالهما للشروط التي حددتها تركيا.

وخلال قمة للناتو في نهاية حزيران/يونيو في مدريد، دعا إردوغان البلدين الاسكندينافيين إلى "القيام بدورهما" في مكافحة الإرهاب واتهمهما بتقديم ملاذ آمن لنشطاء أكراد.

وقال إردوغان الاثنين في ختام اجتماع حكومي "اتخذنا موقفًا واضحًا جدًا بشأن استمرار توسيع الناتو ... وأود أن أذكّر مرة أخرى بأننا سنجمد العملية إذا لم تتخذ هذه الدول الإجراءات اللازمة لتلبية شروطنا".

وأشار إردوغان إلى السويد على وجه الخصوص حيث قال "نلاحظ خصوصًا أن السويد لا تُمثل صورة جيدة في هذه المسألة".

وبعد مطالب متكررة وملحة للانضمام إلى الناتو من قبل السويد وفنلندا على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلنت تركيا الشهر الماضي في أعقاب موافقتها على انضمام البلدين لحلف الناتو، بأن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حصل على "تعاون كامل" من البلدين ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم.

وأكد وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، نهاية حزيران/يونيو، أن بلاده ستطالب فنلندا والسويد بتسليمها 33 شخصا ينتمون الى حزب العمال الكردستاني وحركة فتح الله غولن (فيتو) اللذين تعتبرهما إرهابيين.