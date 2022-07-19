بينيت يحذر الوزراء من "إهمال المصالح الإسرائيلية تجاه روسيا" بسب حرب أوكرانيا

رئيس الحكومة البديل يطالب الوزراء الاسرائيليين بايجاد توازنات خلال التعامل مع الحرب في أوكرانيا

افادت القناة الاسرائيلية "13" أنه خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الذي عقد بداية الأسبوع، والذي تلقى خلاله الوزراء صورة شاملة للحرب في أوكرانيا، حذر رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت من إهمال المصالح الإسرائيلية تجاه روسيا، مطالبا بوجود توازنات بالتعامل مع أوكرانيا

تضمنت المراجعة التي عرضت على الوزراء خلال الجلسة أيضا موضوع الحساسية مع روسيا بكل ما يتعلق بحرية النشاط في الأجواء السورية، وأيضا محاولة الروس وقف نشاط الوكالة اليهودية في روسيا، اي تقليص هجرة اليهود إلى إسرائيل. ونقلت القناة "13" عن ثلاثة وزراء حضروا الجلسة بأنه تم خلالها الحديث من مخاوف حول "فرض ستار حديدي"- بحيث أنه بكل بساطة لن يتمكن اليهود من الخروج من روسيا.

وخلال الجلسة تدخل بينبت، ربما بسبب انتقاد خط رئيس الحكومة يائير لابيد الأكثر تشددا ضد الروس وقال للوزراء :"يجب أن ننتبه بأن الخطوات التي نقوم بها تجاه اوكرانيا يجب أن لا تؤدي إلى إهمال مصالحنا أمام الروس. يجب أن ننتبه الى هذه التوازنات- حتى لا نؤدي أيضا إلى مساس بحرية العمل في سماء سوريا".

قضية محاولات روسيا تقليص الهجرة الى إسرائيل تقلق جدا المستوى السياسي، ولذلك وصل الموضوع للنقاش في إطار المجلس الأمني المصغر، وقريبا جدا من المتوقع إجراء نقاش حول الموضوع مع وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تمنو-شاتا.