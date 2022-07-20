لافروف: أهداف روسيا العسكرية لم تعد تركز "فقط" على شرق أوكرانيا

اوكرانيا تعلن انها قصفت ليلا القوات الروسية في منطقة خيرسون المحتلة في جنوب اوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف اليوم الأربعاء بأن الأهداف العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تعد تقتصر فقط على شرقي هذا البلد بل تشمل ايضا "سلسلة من الأراضي الأخرى"

وزير الخارجية الروسي اوضح خلال مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" ومحطة "ار تي"، "الرقعة الجغرافية مختلفة الآن. فلم تعد تشمل فقط جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا) بل أيضا منطقتي خيرسون وزابوريجيا (في الجنوب) وسلسلة من الأراضي الأخرى والعملية متواصلة بحزم".

وعلى صعيد متصل بالحرب الدائرة أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها قصفت ليلاً القوات الروسية في منطقة خيرسون المحتلة في جنوب البلاد، بينما اتهمتها روسيا باستهداف منازل.

وأعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أنها خلال "عملية خاصة" حررت خمسة أوكرانيين، هم جندي وشرطي سابق وثلاثة مدنيين، احتجزهم المحتلون الروس" في منطقة خيرسون (جنوب)، مؤكدة "أنهم الآن تحت رعاية السلطات الأوكرانية ويتلقون العلاج المناسب".

وفي هذه المنطقة، أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها قصفت ليلاً القوات الروسية في نوفا كاخوفكا، ما أدى إلى مقتل 52 جنديًا روسيًا وتدمير "مستودع ذخيرة" بدورها اتهمت سلطات الاحتلال الروسية كييف باستهداف منازل وقتل سبعة أشخاص على الأقل.

من جانبه رئيس الإدارة العسكرية المدنية التي أنشأتها القوات الروسية في هذه المنطقة فلاديمير ليونتييف عبر تلغرام بـ "عمل إرهابي" و "مأساة مروعة"، واتهمت إيكاترينا غوباريفا، نائبة مسؤول إدارة الاحتلال في خيرسون، القوات الأوكرانية باستخدام راجمات صواريخ أميركية الصنع من طراز هيمارس. ولم يكن بالإمكان التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.