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وزير الخارجية الروسي يتوجه إلى القاهرة الأحد ليلقي خطابًا في جامعة الدول العربية

i24NEWS - AFP

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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يلتقي بكبار المسؤولين من المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا ، 25 فبراير 2022 ، في موسكو ، روسيا.
Servicio de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia vía APوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يلتقي بكبار المسؤولين من المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا ، 25 فبراير 2022 ، في موسكو ، روسيا.

تجنبت الدول العربية التي تعتمد على الحبوب والأسلحة الروسية، حتى الآن اتخاذ موقف من الصراع في أوكرانيا.

من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد إلى القاهرة بهدف إلقاء خطاب أمام جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين، حسبما أفادت الجامعة العربية الخميس. وتأتي زيارة الوزير بعد قمة طهران التي جمعت بين الرئيس الروسي بوتين والرئيس التركي أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي.

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وتجنبت الدول العربية التي تعتمد على الحبوب والأسلحة الروسية، حتى الآن اتخاذ موقف من الصراع في أوكرانيا. كما أنها تسعى للحفاظ على موقف متوازن بين روسيا والولايات المتحدة في هذا الشأن.

وتأتي زيارة لافروف إلى القاهرة بعد أكثر من أسبوع على الجولة الأولى للرئيس الأميركي جو بايدن في الشرق الأوسط، والتي زار خلالها إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمملكة العربية السعودية، حيث شارك في قمة تجمع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق.

ووقّع بايدن في إسرائيل في مؤتمر ختامي على "بيان القدس" وهو عبارة عن وثيقة أمنية تعهّدت فيها الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي. وأكد بايدن، خلال زيارته لجدة السبت، أمام عدد من القادة العرب أنّ واشنطن لن تترك "فراغاً يمكن أن تملأه الصين أو روسيا أو إيران". 

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