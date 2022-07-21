وفد إسرائيلي يتوجه إلى روسيا للتباحث في احتواء الأزمة حول إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية

تربط الجالية اليهودية في روسيا مع إسرائيل علاقة عميقة وتبرز أهميتها في كل حديث سياسي مع الإدارة الروسية

دعا رئيس الوزراء يائير لابيد الليلة (الخميس) إلى انعقاد جلسة لتدارس حيثيات القرار الروسي إغلاق الوكالة اليهودية في روسيا. وتمخضت الجلسة عن قرار بإرسال وفد مشترك بين مكتب رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة القضاء ووزارة الاستيعاب بهدف "ضمان استمرارية نشاط الوكالة اليهودية في روسيا"، بحسب النشر في واينت.

يشار إلى أن القضاء الروسي حدد موعدًا لمناقشة القضية في الثامن والعشرين من تموز/يوليو الجاري أي بعد أسبوع واحد ما يدعو الإسرائيليين إلى الإسراع بمعالجة الموضوع من طرفهم. وأجرى لابيد حديثا مع وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تمنو شاتا وينوي مواصلة معالجة القضية يوم الأحد. وقال لابيد: "تربط الجالية اليهودية في روسيا علاقة عميقة مع إسرائيل، وتبرز أهميتها في كل حديث سياسي مع الإدارة الروسية. سنواصل العمل من خلال القنوات الدبلوماسية حتى نضمن ألا يتوقف النشاط الهام الذي تقوم به الوكالة اليهودية".

وبحال أغلقت مكاتب الوكالة اليهودية في روسيا، فستكون هذه ضربة قاسية للهجرة من روسيا. وتشكل الأزمة الحالية، تصعيدا غير مسبوق في التوترات بين إسرائيل وموسكو، على خلفية استمرار القتال في أوكرانيا. ولم يجد رئيس الوزراء لابيد حرجًا من إعلان موقفه المؤيد لأوكرانيا في نزاعها مع روسيا، بل إنه كان من أوائل الشخصيات السياسية البارزة الذين أدانوا تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويشير مطلعون إلى أن المسألة السورية أسهمت بدورها في توتير العلاقات بين روسيا وإسرائيل التي تواصل بحسب تقارير اجنبية نشاطها في سماء دمشق لمنع إيران من ترسيخ وجودها في البلاد. وأثار غضب موسكو على وجه التحديد الهجوم الأخير الذي استهدف بضراوة مطار دمشق الدولي والهجوم على ميناء طرطوس - حيث تمتلك روسيا قاعدة بحرية. فضلا عن مطالبة الروس باسترداد فناء الإسكندر في البلدة القديمة في القدس، الأمر الذي تعرض للتجميد في أعقاب قرار بالمنع أصدرته المحكمة المركزية في القدس.

وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف في حينه:"نحن نتطلع بأن تقدم القيادة الاسرائيلية كل المساعدة المطلوبة حتى يتم استكمال التسجيل". وكان موقع "واينت" افاد بوقت سابق بأن بوتين طلب من بينيت في خطوة استثنائية بنقل ملكية الساحة في البلدة القديمة في القدس لروسيا. الرسالة أشارت إلى الأهمية التي تكنها روسيا للموقع، والذي تعهد به رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.

ذكرت وزارة العدل الروسية، اليوم الخميس، بأنها طالبت بإنهاء عمل الوكالة اليهودية "سخنوت" في روسيا، وأحالت ملفها إلى القضاء المختص، ودعت إلى تصفيتها، في ما طالبت إسرائيل بـ"توضيحات من روسيا حول الإجراءات القضائية بحق الوكالة".

وذكرت وكالة "انترفاكس" الروسية أن "القضية المرفوعة أمام محكمة موسكو مرتبطة بانتهاكات غير محددة من الوكالة للقانون الروسي".