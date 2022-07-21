روسيا وأوكرانيا توقعان الجمعة في تركيا اتفاقا حول تصدير الحبوب وواشنطن ترحب

سيسمح الاتفاق بالإفراج عن الحبوب الأوكرانية العالقة بسبب الحرب لقاء تخفيف القيود عن تصدير الحبوب الروسية

أعلنت الرئاسة التركية، الخميس أن روسيا وأوكرانيا ستوقعان بعد ظهر الجمعة في اسطنبول اتفاقا حول تصدير الحبوب. وأضافت أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إضافة الى ممثلين لروسيا وأوكرانيا، سيشاركون في حفل التوقيع في الساعة 13,30 ت غ في قصر دولما بهجة في اسطنبول.

وسيسمح الاتفاق بالإفراج عبر البحر الأسود عن الحبوب الأوكرانية العالقة بسبب الحرب لقاء تخفيف القيود عن تصدير الحبوب والأسمدة الروسية. وينص الاتفاق أيضا على عملية تفتيش للسفن التجارية، يرجح أن تقوم بها تركيا، لضمان عدم نقل اسلحة بواسطة السفن التي ستبحر الى مدينة اوديسا لشحن الحبوب.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أعلن صباح الخميس أن التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية "ممكنٌ في الأيام المقبلة". وقال تشاوش أوغلو خلال مقابلة مع قناة "تي آر تي" الرسمية "لدينا أمل بشأن الحبوب. نأمل أن نعلن عن أخبار جيدة في الأيام المقبلة"، مضيفاً أنه "متفائل".

وفي نيويورك، توقع نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت وشيك الى اسطنبول.

وقال إن "الامين العام سيتوجه مساء (الخميس) الى اسطنبول في تركيا في إطار جهوده لضمان وصول عالمي كامل الى المنتجات الغذائية الاوكرانية وإلى الأغذية والأسمدة الروسية".

وأوضح المتحدث أن مساعد الأمين العام للشؤون الانسانية مارتن غريفيث الذي شارك في المفاوضات حول تصدير الحبوب الاوكرانية عبر البحر الاسود سيكون ايضا موجودا في اسطنبول، اضافة الى ريبيكا غرينسبان التي تترأس وكالة الامم المتحدة حول التجارة والتنمية.

وكانت غرينسبان زارت موسكو اخيرا وكلفت التفاوض حول تخفيف القيود التي تطاول في شكل غير مباشر تصدير الحبوب والاسمدة الروسية في ضوء العقوبات الدولية التي فرضت على موسكو وخصوصا من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وافاد دبلوماسي لم يشأ كشف هويته ان واشنطن وعدت اخيرا بضمانات لتتمكن شركات نقل من أن تؤمن لروسيا سفنا ذات حمولة كبيرة بهدف تصدير حبوبها واسمدتها من دون ان تؤثر العقوبات على هذا الأمر. وقالت موسكو إن هذه العقوبات لا تسمح لها سوى باستخدام سفن صغيرة لا تصلح لنقل صادراتها.

وتابع وزير الخارجية التركي "حتى وإن لم تستهدف العقوبات المنتجات (الزراعية) الروسية، هناك حظر يستهدف النقل البحري وشركات التأمين والنظام المصرفي. ووعدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفعه".

وتحدث دبلوماسيون عن امكان استحداث مركز تنسيق في اسطنبول بمشاركة خبراء أمميين متخصصين في الملاحة البحرية. ويؤمل ان يؤدي الاتفاق المرتقب بين اوكرانيا وروسيا الى تراجع الاسعار التي ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.