الولابات المتحدة تمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار

قال كيربي إنّ الرئيس الأميركي منح وزير الخارجية صلاحية توجيه مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

أكد البيت الأبيض، أمس الجمعة، أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، أوعز بتقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة 175 مليون دولار، كما سمح الرئيس الأمريكي بتقديم المساعدة إلى أوكرانيا كـ"منتوجات وخدمات دفاعية وتعليم وتدريب عسكري، على حساب موارد البنتاغون".

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أنّ إجمالي المساعدات الأمنية الأميركية لأوكرانيا يصل إلى 8.2 مليارات دولار، ووعد بمزيد من حزم المساعدات العسكرية لها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وفي مؤتمر صحافي، قال كيربي إنّ الرئيس الأميركي منح وزير الخارجية صلاحية توجيه مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار.

وأوضح أن أوكرانيا تمتلك 20 منظومة راجمات صواريخ، من نوع "HIMARS"، وأنّ الولايات المتحدة قدّمت 16 منها، بينما تكفّل الحلفاء بالأخرى.

وقال إنّ الحزمة الجديدة تتضمن 4 أنظمة راجمات صواريخ من نوع "HIMARS"، و36 ألف طلقة من ذخيرة المدفعية، وبعض الأنظمة المضادة للدروع، و580 طائرة مسيّرة، من طراز "فينيكس غوست" (Phoenix Ghost).

ووعدت الولايات المتحدة بتقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المسيرة كما أنها تدرس ما إذا كانت ترسل طائرات مقاتلة مع احتدام القتال في شرق البلاد بعد خمسة أشهر منالعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

ووقعت موسكو وكييف اتفاقا تاريخياً الجمعة، لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود. ولكن رفض ممثلو البلدين الجلوس على نفس الطاولة وتجنبوا المصافحة في حفل الاتفاق في اسطنبول مما يعكس عداء أوسع.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بوصفه استئنافاً لصادرات الحبوب التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار واللازمة لتخفيف أزمة الغذاء.

ولكن فيما يتعلق بالحرب، قال إنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار ما لم تتم استعادة الأراضي المفقودة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة إن قواتها دمرت أربعة أنظمة هيمارس في الفترة من الخامس إلى 20 تموز/يوليو، وهو ما رفضته الولايات المتحدة وأوكرانيا. ولم يتسن لرويترز التحقق من تقارير جبهات القتال.

وأعلن البيت الأبيض، إضافة حزمة دعم إضافي يبلغ مجموعها نحو 270 مليون دولار، وقال إنّه يدرس ما إذا كان يقوم بإرسال طائرات مقاتلة إلى كييف على الرغم من أن مثل هذه الخطوة لن تحدث في المدى القريب.