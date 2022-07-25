التهديدات الموجهة للوكالة اليهودية في روسيا: ما الذي يقوم به الرئيس الروسي؟

ألكسندر جرينبيرج لI24NEWS ، "روسيا دولة مافيا، بلا دين أو قانون، جميع القرارات هناك تعسفية.

أولغا سيدة تبلغ من العمر 75 عاما، عادت إلى بلادها إسرائيل قبل شهرين بعد أن هجرتها متوجة إلى روسيا في عام 2012 ، أكدت في حديثها معI24NEWS أنها لم تكن قادرة على تحمل أفكار وقرارات الرئيس الروسي بعد وصوله إلى السلطة قبل 20 عامًا، ووصفُه إياه بأنه "مستبد خطير"، مؤكدة أن أيامه في البلاد باتت معدودة في البلاد، وأضافت "لم يكن لدي الوقت لبيع شقتي وطلبت من صديق لي الاعتناء به ... أخشى أن تتهم السلطات الروسية، صديقي بتهمة التواطؤ مع وكيل أجنبي عندما يكتشفون أنني رحلت" .

ومن جهة أخرى، في الساعات الأولى من الحرب، هربت يلينا وغريغوري جوريفيتش وابنتهما من روسيا تاركين كل شيء وراءهم هناك، وقالت لينا "إنه أمر مخيف" فيما أكد غريغوري زوجها لI24NEWS "لقد وصل القمع إلى مستوى آخر منذ غزو أوكرانيا"... "الشرطة تمنع الناس في الشارع لتفقد هواتفهم. وبخلاف ذلك يمكنهم اختراع أي ذريعة للقبض على شخص يشتبه في أنه ضد النظام"، ويواجه الزوجان صعوبات مالية، حيث لم يتمكنا من إخراج أي مدخرات بالدولار من البلاد وتم حظر بطاقاتهما المصرفية الروسية. إلا أنه قال "كل هذه المشاكل لا تقارن بالعيش في بلد حر".

وفي نفس السياق، قال الباحث السياسي ألكسندر جرينبيرج لـ I24NEWS : "هذا هو المكان الذي يأخذ فيه المشروع الصهيوني معناه الكامل" . "ليس لليهود الروس مكان آخر يذهبون إليه باستثناء إسرائيل، لأنه لن تمنحهم أي دولة وضع اللاجئ". وبالتالي، إذا تحدثنا كثيرًا ، منذ بداية الحرب ، عن الهجرة اليهودية من أوكرانيا ، فهناك ظاهرة متزايدة الأهمية ، على الجانب الآخر من الجبهة ، لم يعد بإمكاننا تجاهلها: ظاهرة "بوتين" .

الوكالة اليهودية في المقعد الساخن

يمكن كبح موجة الهجرة هذه من خلال الإغلاق المحتمل للوكالة اليهودية في روسيا، وتحدثت وزارة العدل بالفعل أمس الخميس عن حل المنظمة المخصصة للهجرة اليهودية، مما تسبب في قصف رعد حقيقي في إسرائيل والشتات، يرى البعض أنها رغبة روسية في معاقبة إسرائيل بسبب مواقفها الأخيرة التي تعتبر موالية للغاية لأوكرانيا ، أو لإرسال تحذير إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد ، الذي لم يخف كلماته عندما كان وزيراً للخارجية لإدانة الغزو الروسي.

وتابع الباحث السياسي ألكسندر جرينبيرج لI24NEWS ، "روسيا دولة مافيا، بلا دين أو قانون، جميع القرارات هناك تعسفية. يمكن حل منظمة بين عشية وضحاها اعتمادًا على مصالح السلطة دون أن يكون هناك أي ملجأ"

يمكن ممارسة ضغوط مماثلة ضد حركة حباد، ولا سيما على نطاق واسع في روسيا ، حيث يتم تمييز فتورها في مواجهة المؤسسات العدوانية للكرملين بشكل متزايد. وهكذا ، اكتفى الحاخام الأكبر في روسيا ، بيريل لازار ، الملقب بـ "حاخام بوتين" بسبب قربه من الرئيس ، بالإدلاء بتصريحات عامة لصالح السلام. ولكن ماذا لو استدعيت السلطة الزعيم الديني لدعم الحرب؟

هل يهدد علية اليهود الروس؟

في الوقت الذي يؤيد 80٪ من 200000 يهودي في البلاد الحرب ، هناك 12000 ينتظرون حاليًا رحيلهم إلى إسرائيل. في هذا السياق المعقد بالفعل ، ما هي العواقب التي يمكن أن تترتب على إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية على عالية من روسيا؟

إذا امتنع آري أبيتبول عن أي تكهنات ، واكتفى بالإشارة إلى أن الإجراء القانوني يسير في مساره وأن الوكالة اليهودية تعرف كيفية العمل من مسافة كما أثبتت مع أوكرانيا ، يؤكد ألكسندر جرينبيرج أن تأثير حل محتمل المنظمة في روسيا ستكون محدودة. "نظرًا لأن أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا مقيدة تمامًا بحكم الأمر الواقع ، فمن السهل جدًا الالتفاف عليها. والهيئة التي تتعامل حقًا مع هجرة اليهود من روسيا هي ناتيف ، دائرة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المسؤول عن الهجرة من دول الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية "، قال لـI24NEWS . ومن ثم فإنه يدحض الادعاءات القائلة بإمكانية عودة روسيا إلى عهد الرافضين: "بوتين ليس ستالين. إنه ليس معاديًا للسامية ويعتبر سياسة الاتحاد السوفيتي تجاه اليهود خطأ تاريخيًا".

ومن جانب آخر، أعرب البروفيسور إليعازر شارغورودسكي، مؤرخ وعالم سياسي متخصص في العلاقات بين إسرائيل والاتحاد السوفيتي السابق، عن تشاؤمه بشكل خاص بشأن المستقبل، مؤكداً أنه من الممكن رؤية ستارة حديدية جديدة تسقط على يهود روسيا. خاصة إذا كان لسبب أو لآخر استبدال فلاديمير بوتين، المعروف بأنه مدافع عن اليهود، على رأس البلاد. ويتوقع "في هذه الحالة ، سيصبح اليهود أكثر السكان تهديدًا في روسيا وسيسعى جميعهم تقريبًا لمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن".

بعد رؤية ما لا يمكن تصوره يحدث مع غزو أوكرانيا ، يحرص أوليم كمحللين على عدم إصدار حقائق مؤكدة ويقولون بالإجماع أنه من الآن فصاعدًا ، "يمكن أن يحدث أي شيء في روسيا".