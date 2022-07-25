إسرائيل توسع مساعداتها الانسانية التي تقدمها إلى أوكرانيا

يأتي هذا في ظل الأزمة بين إسرائيل وروسيا التي تفاقمت مؤخرا بسبب قضية الوكالة اليهودية

افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت أنها بصدد توسيع أنشطة مساعداتها في أوكرانيا، ولأول مرة قامت بتحويل تمويل رسمي لمنظمات الإغاثة المدنية التي تنشط في أوكرانيا، وكانت وزارة الخارجية عملت حتى الآن بصورة مباشرة في اوكرانيا، لكن حاليا قررت الإنضمام إلى أنشطة تسعة منظمات مجتمع مدني في أوكرانيا، وتقديم تمويل حكومي مباشر لها. ويشار الى ان هذا يأتي بالتزامن مع توسع الأزمة السياسية بين روسيا واسرائيل.

رغم أن تكلفة العملية ليست عالية وبلغت 2.5 مليون شاقل، لكنها تشمل قناة لنشاط طويل الأمد في أوكرانيا. وعقبت وزارة الخارجية الاسرائيلية :"لايوجد علاقة بين أنشطة مساعدات دولة إسرائيل في أوكرانيا مع علاقات إسرائيل- روسيا.

واضافت :"دولة إسرائيل عن طريق وزارة الخارجية وعن طريق وكالات المساعدات الاسرائيلية، والتي تنشط منذ بداية الحرب لتقديم المساعدات الانسانية للاجئين والمصابين المدنيين في الحرب، إسرائيل أقامت خلالها المستشفى الميداني المدني الوحيد في أوكرانيا، وقدمت معدات بمجالات مختلفة بطلب من المحليين، بما يشمل معدات طبية، معدات مياه، مولد كهربائي لمستشفى وغيرها".

واضافت إنه مع "امتداد الحرب تواصل ’ماشاف’ (وكالة إسرائيل للتعاون الدولي في مجال التنمية في وزارة الخارجية) بالعمل على تقديم مساعدات إنسانية بطرق مختلفة، ان كانت مباشرة أو بالتعاون مع جهات طرف ثالث تعمل في أوكرانيا".