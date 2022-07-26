الخارجية الروسية توجه انتقادات شديدة لإسرائيل وتتهمها "باتخاذ موقف غير بناء" تجاه روسيا

كما عقب رئيس الحكومة الاسرائيلية على تصريحات بيسكوف ودعا روسيا للحوار حول ملف قضية الوكالة اليهودية

على خلفية الأزمة بين البلدين، هاجمت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل اليوم، وقالت في بيان رسمي إنها :"تتخذ موقفا متحيزا بالموضوع الأوكراني". ووجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا انتقادات للسلطات الإسرائيلية ووصفت خطاب إسرائيل "بأنه غير بناء ومتحيز على الإطلاق" واضافت "عندما أطلقت تصريحات معادية لروسيا من قبل القيادة الإسرائيلية على مختلف المستويات، وعندما تم تحديد الموقف فقط بالاتجاه الموالي لأوكرانيا، كان هذا يتناسب تماما مع الصوت الغريب والمتوحش للغرب".

من جانبه عقب رئيس الحكومة يائير لابيد على تصريحات المتحدث باسم الكرملين وقال بأن "العلاقات الإسرائيلية الروسية تستند إلى تراث، علاقة متواصلة ومصالح متبادلة، مكانة الجالية اليهودية بهذه العلاقات مركزية. إن كان هناك بالفعل قضايا قانونية، تنشأ بالفعل بالنسبة للأنشطة الهامة للوكالة اليهودية في روسيا، إسرائيل ، دائما، مستعدة ومدعوة لإجراء حوار حول ذلك مع الحفاظ على العلاقات الهامة بين البلدين".

ودعا المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف، في وقت سابق إلى عدم إسقاط الوضع حول عمل الوكالة اليهودية في روسيا على كامل العلاقات بين إسرائيل وروسيا.

وتطرقت وزارة الخارجية الروسية ايضا لإمكانية وقف عمل الوكالة اليهودية في البلاد وأوضحت أن "الموضوع مرتبط فقط بالمجال القانوني". وتدعي روسيا بأن الوكالة تنتهك قوانين الخصوصية في البلاد، وذلك لانها تجمع معلومات عن يهود ومستحقين لقانون العودة الذين يرغبون بالهجرة إلى إسرائيل، بما يشمل معلومات حول مهنتهم. وأمر لابيد وزارة الخارجية الأحد بإعداد اجراءات صارمة في حال وقف نشاط الوكالة اليهودية. الخطوات التي يجري دراستها تشمل زيادة شدة تدهور العلاقات بين البلدين، ايضا بشكل عملي وحقيقي".