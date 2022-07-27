تقرير: روسيا غاضبة من إسرائيل بسبب مشاركة مئات المرتزقة الإسرائيليين بالحرب في أوكرانيا

وذكر التقرير بأن موسكو تبذل أقصى جهودها بالتشديد على أن قضية الوكالة اليهودية قضائية وليست سياسية

على خلفية الأزمة حول الوكالة اليهودية في روسيا، أفادت هيئة البث الرسمية "كان" مساء الثلاثاء بأن الغضب الروسي بسبب التقارير حول مشاركة مئات المرتزقة الإسرائيليين بالحرب في أكرانيا. وذكرت أن الحكومة الروسية تطرقت أيضا إلى المساعدة الإسرائيلية لأوكرانيا وقالت لإسرائيل "إنكم تعرفون جيدا كيف تردون حين تكون تقارير حول مساعدة روسية لايران".

وذكرت بإنه على الرغم من ذلك، موسكو تبذل جهودها بالتشديد على أن قضية الوكالة اليهودية هي موضوع قضائي وليس سياسي، حيث أعلنت حتى الآن عن عدد من المؤسسات لديها بأنها غير مرغوب بها بالنسبة للكرملين، ولذلك فإن الوكالة ستضطر لوقف نشاطها أيضا مشددين بأنه بسبب كونها لا تفي بالمعايير المطلوبة.

في غضون ذلك، تم تبادل الاتهامات حول إدارة الأزمة بين رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة يائير لابيد ووزير الأمن بيني غانتس. ورغم محاولة كلا البلدين خفض حدة الخطابات، لكن حتى الآن لم يتمكن الوفد الإسرائيلي الذي من المخطط أن يسافر الى روسيا من السفر الى هناك. وصرح مسؤولون بالوكالة بحسب "كان" خلال جلسات داخلية وقالوا إنهم يستعدون لوقف النشاط في روسا.

من جانب آخر أفادت "كان" الاثنين بأن إسرائيل قامت بتوسيع مساعداتها الانسانية إلى أوكرانيا، وزارة الخارجية اعلنت بأنها توسع نشاطات مساعداتها، وستقوم لأول مرة بتحويل تمويل رسمي لمنظمات الإغاثة المدنية التي تنشط في أوكرانيا. وحتى الآن نشطت وزارة الخارجية بصورة مباشرة في أوكرانيا، لكن حاليا تقرر الانضمام الى نشاط تسع منظمات مدنية تعمل في أوكرانيا.