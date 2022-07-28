الحرب في أوكرانيا: تدمير قاعدة عسكرية بصواريخ "كروز" روسية قرب كييف

كييف"مبنى في القاعدة دُمِّر وأصيب اثنان آخران، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية أحد الصواريخ الستة"

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن صواريخ كروز روسية من نوع كاليبر استهدفت قاعدة عسكرية في ليوتيج في منطقة كييف ما أدى إلى تدميرها جزئيا، مشيرا إلى "خسائر" في صفوف الجيش الأوكراني.

وقال المسؤول العسكري أوليكسي جروموف للصحفيين، إن "مبنى في القاعدة دُمِّر وأصيب اثنان آخران، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية أحد الصواريخ الستة. وأضاف جروموف أن "مزيدا من القصف بقاذفات الصواريخ المتعددة استهدف منطقة تشرنيجيف في شمال أوكرانيا، وأطلق من بيلاروسيا المجاورة حليفة موسكو..

وأكد أن "القوات الروسية تواصل محاولة التقدم قرب سيفرسك وباخموت، في منطقة دونباس الصناعية التي تهدف موسكو إلى احتلالها" وأشار جروموف إلى أن الوضع هناك "صعب ولكنه تحت السيطرة الكاملة".

وأضاف "في منطقة خيرسون المحتلة في جنوب البلاد، حيث تشن القوات الأوكرانية هجوما مضاداً، تمت استعادة ثلاث قرى من الروس في الأسبوعين الماضيين".

ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تلغرام "إنه صباح مضطرب. مرة أخرى لدينا إرهاب الصواريخ"، مؤكداً أن كييف "لن تستسلم".

وأعلن حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيتشنكو على تلجرام، أن شخصًا واحدًا على الأقل قُتل وأصيب اثنان في هجوم في هذه المنطقة.

وأفاد حاكم منطقة ميكولايف في جنوب البلاد عن قصف صاروخي "مكثف" دمر مدرسة وجرح شخصًا واحدًا على الأقل.