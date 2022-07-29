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أربعة قتلى وسبعة جرحى في قصف لمحطة حافلات في جنوب أوكرانيا

i24NEWS - AFP

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رجل يحمل دراجة على طول شارع مليء بالمركبات العسكرية الروسية المدمرة بالقرب من تشيرنيهيف ، أوكرانيا ، الأحد ، 17 أبريل 2022.
(AP Photo/Evgeniy Maloletka)رجل يحمل دراجة على طول شارع مليء بالمركبات العسكرية الروسية المدمرة بالقرب من تشيرنيهيف ، أوكرانيا ، الأحد ، 17 أبريل 2022.

أربعة قتلى وسبعة جرحى في قصف لمحطة حافلات في جنوب أوكرانيا

قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصيب سبعة آخرون في ضربة روسية أصابت موقفا للحافلات في منطقة ميكولاييف في جنوب أوكرانيا على ما أعلن حاكم المنطقة الجمعة.

وأشار في مرحلة أولى إلى مقتل أربعة أشخاص لكنه أوضح في حصيلة جديدة أن القتلى خمسة فيما الجرحى سبعة. واتهم القوات الروسية "بقصف المدينة خلال النهار عندما يكون الجميع منهمكين بأشغالهم".

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وقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وأصيب 19 آخرون بجروح في منطقة دونيتسك في شرق البلاد على ما أفادت الرئاسة الأوكرانية في تقريها الصباحي.

في مدينة خاركيف في شمال شرق البلاد، قتل شخص على الأقل وجرح سبعة آخرون على ما أوضح ابمصدر نفسه. وأعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي من جهته، أن القوات الأوكرانية تتصدى لستة هجومات روسية في شرق البلاد.

ودمر الجيش الأوكراني من جهة أخرى محطة في بلدة بريليفكا الواقعة على بعد 45 كيلومترا جنوب شرق منطقة خيرسون في جنوب البلاد في مسعى لعرقلة إمدادات الجيش الروسي على ما قال النائب المحلي سيرغي خلان عبر فيسبوك.

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