وزير الخارجية الأمريكي يجري أول مباحثات هاتفية مباشرة مع نظيره الروسي هي الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا

ناقش بلينكن لافروف:"قضية الأمريكيين المحتجزين في روسيا وأن العالم لن يعترف أبدا بضم الأراضي الأوكرانية"

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الجمعة، في أول مباحثات هاتفية مباشرة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف"قضية الأمريكيين المحتجزين في روسيا " وأبلغه أن "العالم لن يعترف أبدا بضم الأراضي الأوكرانية"

وتعتر هذذه المحادثة الأولى من نوعها منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط المنصرم, وقال بلينيكن"يتوقع من موسكو الوفاء بالتزاماتها بشأن صفقة الحبوب الأوكرانية".

وقبل المكالمة التي طال الترتيب لها بين الجانبين، صرح بلينكن بأن الولايات المتحدة قدمت عرضا "مهما" لروسيا بشأن سجينين أمريكيين لديها، وإنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف للمرة الأولى منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بلينكن للصحفيين، الأربعاء المنصرم، إن المحادثة الهاتفية المرتقبة "في الأيام القادمة" مع لافروف "لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا"، بل ستكون مخصصة للسجناء الأمريكيين في روسيا وباستئناف تصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية.