روسيا: مجموعة "غازبروم" تؤكد أنها أوقفت شحنات الغاز المرسلة إلى لاتفيا

قالت الشركة الروسية في بيان على تلغرام "اليوم علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا"

أعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة اليوم السبت، أنها أوقفت شحنات الغاز إلى لاتفيا في أوج توتر بين روسيا والغرب بسبب النزاع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية غير المسبوقة ضد موسكو.

وقالت الشركة الروسية في بيان على تلغرام "اليوم علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا (...) بسبب انتهاك شروط تسلم الغاز".

ويأتي هذا الإعلان بينما خفضت غازبروم بشكل كبير شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" هذا الأسبوع، مشيرة إلى الحاجة إلى صيانة التوربينات بينما تسعى الدول الأوروبية إلى تأمين احتياطاتها لفصل الشتاء.

وكانت شركة "غازبروم" الروسية، قد أعلنت أنها "ستخفض شحنات الغاز عبر خط انابيب ’نورد ستريم1’ إلى 33 مليون متر مكعب يوميا"مشيرة إلى بأنها "ستعلق عمل توربين آخر بسبب مشكلة تقنية في المحرك".

كما أكدت شركة "غازوم" الفنلندية العامة للغاز، في مايو/آيار المنصرم أن موسكو أوقفت امدادات الغاز الروسي إلى فنلندا بعدما رفضت هلنسكي الدفع بالروبل إلى مجموعة "غازبروم" المزودة.

ويتهم الغربيون موسكو باستخدام سلاح الطاقة ردا على العقوبات التي أقرت بعد الهجوم على أوكرانيا.

ويؤكد الكرملين من جانبه أن العقوبات هي سبب المشاكل التقنية لمنشآت الغاز وأن أوروبا تعاني بالتالي من الإجراءات التي تفرضها على روسيا.

وفرضت على روسيا مجموعات من العقوبات الغربية بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وشهدت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا ولا سيما إلى ألمانيا وإيطاليا انخفاضًا تدريجيا منذ بدء تطبيق هذه العقوبات.

كذلك أوقفت شركة غازبروم تسليم الغاز لعدد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل.