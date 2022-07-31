الهجوم بالصواريخ على السجن في دونييتسك: موسكو تدعو خبراء من الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق

تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالوقوف وراء إطلاق الصواريخ على السجن ما أسفر عن مصرع 53 أسير حرب أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن قيامها بدعوة خبراء من الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في الهجوم الذي أدى إلى مقتل سجناء أوكرانيين في سجن بمنطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا، وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالوقوف وراء إطلاق الصواريخ على السجن ما أسفر عن مصرع 53 اسير حرب أوكراني قاتلوا ضمن كتيبة آزوف، حسب رويترز.

من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت السكان إلى إخلاء منطقة دونييتسك في شرق البلاد اتقاء مما صوره بـ "الإرهاب الروسي" مضيفًا "في هذه المرحلة من الحرب، الإرهاب هو سلاح روسيا الرئيسي".

وضمّنت أوكرانيا السبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة طلبًا بزيارة جنودها من أسرى القوات الروسية، غداة مقتل نحو خمسين منهم في قصف. وندد الاتحاد الاوروبي بقصف السجن فضلا عن اتهامات بالتعذيب بحق أسرى أوكرانيين لدى القوات الروسية، أعقبه تنديد فرنسي.

ووصف زيلينسكي القصف الذي طال سجنا في أولينيفكا، في شرق البلاد، الجمعة بأنه "جريمة حرب روسية متعمدة"، داعياً من جديد إلى الاعتراف بروسيا دولةً راعية للإرهاب.

وصرح مسؤول حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتسك السبت للتلفزيون الوطني أنه طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي كانت قد اشرفت على انسحاب المقاتلين من مصنع آزوفستال، أن تتوجه إلى أولينيفكا. لكنه أوضح أن اللجنة الدولية لم تحصل "حتى هذه اللحظة" على إذن من الروس.

تصاعد التوتر بشأن مصير الآلاف من أسرى الحرب الأوكرانيين لدى الروس أو الانفصاليين في دونباس بعد نشر السفارة الروسية في المملكة المتحدة تغريدة مساء الجمعة جاء فيها: "يستحق مقاتلو آزوف إعدامهم، ولكن ليس بواسطة كتيبة إعدام بل شنقا. إنهم ليسوا جنودا فعليين. إنهم يستأهلون موتا مذلا".

واتهمت لجنة التحقيق الروسية القوات الأوكرانية بأنها "أطلقت النار على السجن حيث يحتجز عناصر من كتيبة آزوف، مستخدمة قذائف أميركية من منظومة "هيمارس" التي سلمتها الولايات المتحدة لكييف.