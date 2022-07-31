خمسة جرحى في هجوم بطائرة مسيرة على قيادة الأسطول الروسي للبحر الأسود في سيباستوبول

قال حاكم سيباستوبول "صباح اليوم، قرر القوميون الأوكرانيون إفساد عيد الأسطول الروسي" الذي تحتفل به روسيا الأحد"

قال حاكم سيباستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجاييف إن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف مقر الأسطول الروسي للبحر الأسود في مدينة سيباستوبول الأحد ما أسفر عن جرح خمسة أشخاص.

وكتب رازفوزجاييف على تلغرام "صباح اليوم، قرر القوميون الأوكرانيون إفساد عيد الأسطول الروسي" الذي تحتفل به روسيا الأحد. وأوضح أن طائرة مسيّرة هبطت في فناء مقر قيادة الأسطول، مشيرا إلى أصابة خمسة موظفين في هيئة الأركان بجروح.

ويأتي الهجوم وسط مناشدة روسية وأوكرانية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بالتحقيق في هجوم بالصواريخ استهدف سجنًا يؤوي أسرى حرب أوكرانيين معظمهم خدم في صفوف كتيبة آزوف التي سطرت آخر معاركها في مصنع آزوفستال الذي شهد تطويقا من الجانب الروسي حمل أفراد الككتيبة إلى الاستسلام.