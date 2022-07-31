هجوم بطائرة بدون طيار على مقر الأسطول الروسي في سيباستوبول وحالة تأهب في المدينة

تابع رازفوزجاييف أنّ كل الاحتفالات بعيد الأسطول الروسي "ألغيت لأسباب أمنية"

أعلنت روسيا اليوم الأحد، أنّ هجوماً بطائرة بدون طيار على مقر أسطولها في البحر الأسود في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح، ما دفع موسكو إلى إعلان حالة تأهب في المدينة.

وقال حاكم سيباستوبول ميخائيل رازفوزجاييف في رسالة عبر تطبيق تلغرام، "صباح اليوم، قرّر القوميون الأوكرانيون إفساد عيد الأسطول الروسي" الذي تحتفل به موسكو الأحد، مشيرا إلى أن "هجوما بواسطة طائرة مسيّرة استهدف مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيباستوبول، أدى إلى جرح ستة أشخاص".

وتابع رازفوزجاييف أنّ كل الاحتفالات بعيد الأسطول الروسي "ألغيت لأسباب أمنية"، داعياً سكان سيباستوبول إلى عدم مغادرة منازلهم "إذا أمكن".

وأعلنت السلطات مستوى تأهب "أصفر" (متوسط) للتحذير من هجمات أخرى بعد الهجوم بحسب ما بدا في الصور التي نشرها حاكم سيباستوبول والتي تُظهر أجزاء نوافذ محطّمة على الأرض.

واعتبرت البحرية الأوكرانية أن الروس افتعلوا حجّة لإلغاء الاحتفالات المخطط لها في سيباستوبول، خوفًا من هجوم حقيقي، وكتبت على فيسبوك "في الحقيقة (...) +اخترع+ الروس عذرًا لإلغاء الاحتفالات، لئلّا يُذَلّوا أمام العالم من خوفهم من الجيش الأوكراني".

وجاءت هذه التطورات فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، خلال حضوره عرضاً عسكرياً بحرياً في سانت بطرسبرغ (شمال غرب)، أنّ الأسطول الروسي سيحصل "في الأشهر المقبلة" على صاروخ كروز فرط صوتي "زيركون" جديد "لا يواجه أيّ عوائق".

واستمر القصف الروسي على مدن أوكرانية، خصوصًا في الجنوب في ميكولايف التي شهدت أعنف قصف عليها منذ بداية الحرب اسفر عن مقتل شخصيْن على الأقلّ، بحسب السلطات المحلية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا السبت سكان دونيتسك إلى إخلائها لتجنّب "الإرهاب الروسي" والقصف الذي تتعرّض له هذه المنطقة الواقعة في شرق البلاد والتي تسيطر روسيا على جزء كبير منها.

وفي تسجيل فيديو، قال زيلينكسي "اتُخذ قرار حكومي بإخلاء إلزامي" للمنطقة، معتبراً أنه "في هذه المرحلة من الحرب، الإرهاب هو سلاح روسيا الرئيسي".