الحرب في أوكرانيا: أول شحنة حبوب أوكرانية تغادر أوديسا صباح اليوم الاثنين

وزارة الدفاع التركية "شحنات أخرى ستلي مع احترام "الممر (البحري) والإجراءات المتفق عليها".

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الإثنين، أن أول شحنة حبوب أوكرانية ستغادر ميناء أوديسا في أوكرانيا صباح اليوم الاثنين عند الساعة 05,30 بتوقيت غرينتش على متن سفينة "رازوني"، مشيرة إلى أن "شحنات أخرى ستلي مع احترام "الممر (البحري) والإجراءات المتفق عليها".

ويهدف الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية والموقع في اسطنبول في 22 تموز/يوليو المنصرم إلى التخفي من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي ادت إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار في بعض من أفقر دول العالم.

وذكر موقع "مارين ترافيك" الذي يمسح بتقفي تحركات السفن، أن باخرة رازوني لا تزال على رصيف مرفأ أوديسا الأوكراني الاثنين عند الساعة الخامسة صباحا وقد ابلغت السلطات عند الساعة 04,30 ت غ أنها ستبحر.

ودشن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الأربعاء في اسطنبول بموجب الاتفاق الموقع.ويسجل المركز السفن التجارية المشاركة في نقل الحبوب ويتتبعها عبر الاتنترت والأقمار الاصطناعية ويشرف على تفتيشها لدى تحميلها في الموانئ الأوكرانية ولدى وصولها إلى المرافئ التركية.

وبنيت سفنية رازوني العام 1996 ويبلغ طولها 186 مترا وعرضها 25 مترا وهي قادرة على حمل 30 ألف طن.