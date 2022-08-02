الولايات المتحدة تعلن عقوبات جديدة على أثرياء مقربين من الكرملين وشركات روسية

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان "حلفاء بوتين جمعوا ثروات وتمتعوا بأساليب حياة فارهة"

أعلنت واشنطن، اليوم الثلاثاء في بيان فرض عقوبات اقتصادية جديدة على شركات روسية وأثرياء مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين من بينهم أندريه غورييف الذي يملك أكبر عقار خاص في لندن بعد قصر باكنغهام.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان "حلفاء بوتين جمعوا ثروات وتمتعوا بأساليب حياة فارهة"، مؤكدة أن وزارة الخزانة "ستستخدم كل الأدوات المتاحة لضمان محاسبة النخب الروسية وأنصار الكرملين على تواطؤهم في حرب أودت بعدد لا يحصى من الأرواح".

وعلى الاثر، جمّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أصول أندريه غورييف، مؤسس شركة الأسمدة فوساغرو (Phosagro) و"الشريك المقرب" لفلاديمير بوتين والعضو السابق في الحكومة الروسية.

كذلك، تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة نجل أندريه غورييف الذي يحمل الاسم نفسه والخاضع لعقوبات من دول عدة.

وجمدت وزارة الخزانة أيضا أصول لاعبة الجمباز السابقة والعضو السابقة في مجلس الدوما ألينا كابيفا التي تترأس مجموعة إعلامية "مؤيدة للكرملين" والتي تتهمها وسائل إعلام بإقامة علاقة مع فلاديمير بوتين وهو ما ينفيه الأخير، في الولايات المتحدة.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية قيودا على تأشيرات الدخول تطال 893 مسؤولا روسيا و31 مسؤولا أجنبيا لدورهم في الحرب في أوكرانيا.

كما استهدف ثلاثة أوليغارشيين وشركات روسية تابعة للدولة و"24 كيانا روسيا مرتبطا بقطاعَي الدفاع والتكنولوجيا".