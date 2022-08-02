وصول أول شحنة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية

وصلت السفينة البالغ طولها 186 مترا قبيل الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي (16,00 بتوقيت غرينتش)

وصلت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير إلى قبالة الساحل الشمالي لإسطنبول على البحر الأسود مساء اليوم الثلاثاء، تطبيقا لاتفاق أبرم في تموز/يوليو بين كييف وموسكو لتخفيف وطأة الأزمة الغذائية العالمية.

ووصلت السفينة البالغ طولها 186 مترا قبيل الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي (16,00 بتوقيت غرينتش).

ومن المقرر أن يفتّش السفينة "رازوني" التي انطلقت من أوديسا في جنوب أوكرانيا وترفع علم سيراليون، مسؤولون روس وأوكرانيون الأربعاء قبل تسليم شحنتها البالغة 26 ألف طن من الذرة إلى طرابلس في شمال لبنان، كما أوضحت وزارة الدفاع التركية.

وسبق ان صدرت حبوب من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، لكن من ميناء برديانسك المطل على بحر آزوف في جنوب شرق البلاد، وهي منطقة واقعة تحت السيطرة الروسية.

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين بمغادرة السفينة، معرباً عن أمله في أن يحقق استئناف الصادرات "الاستقرار والمساعدات الضروريَة للأمن الغذائي العالمي".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في بيان، أمس الإثنين، أن أول شحنة حبوب أوكرانية ستغادر ميناء أوديسا في أوكرانيا، مشيرة إلى أن "شحنات أخرى ستلي مع احترام "الممر (البحري) والإجراءات المتفق عليها".