روسيا تؤكد أن دول الناتو قد تشعل حرباً نووية بسبب أوكرانيا

واتهم ألكسندر تروفيموف، دول الناتو بالدخول في "مواجهة شرسة" مع روسيا، باتت الآن "على حافة صدام عسكري مفتوح"

أكدت روسيا للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن الصراع في أوكرانيا لا يبرر استخدام روسيا للأسلحة النووية، لكن موسكو قد تقرر استخدام ترسانتها النووية ردا على "عدوان مباشر" من جانب دول الناتو بسبب الهجوم على أوكرانيا.

ورفض الدبلوماسي الروسي ألكسندر تروفيموف، في مؤتمر لحظر الانتشار النووي، "التكهنات بأن روسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، خاصة في أوكرانيا"، مردفا أنها "لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق ومنفصلة عن الواقع وغير مقبولة".

وذكر تروفيموف، وهو دبلوماسي كبير في إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، أن "موسكو لن تستخدم الأسلحة النووية إلا للرد على أسلحة الدمار الشامل أو هجوم بالأسلحة التقليدية يهدد وجود الدولة الروسية"، مضيفا أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: "لا أحد من هذين الاحتمالين الافتراضيين له صلة بالوضع في أوكرانيا".

https://twitter.com/i/web/status/1554690434240217088 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

واتهم ألكسندر تروفيموف، دول الناتو بالدخول في "مواجهة شرسة" مع روسيا، باتت الآن "على حافة صدام عسكري مفتوح"، على حد تعبيره، مؤكدا "مثل هذه الخطوة يمكن أن تفعل أحد احتمالي الطوارئ الموصوفين في عقيدتنا (العسكرية). من الواضح أننا نعمل على منع هذا، ولكن إذا حاولت الدول الغربية اختبار عزمنا، فإن روسيا لن تتراجع".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وضع قوات الردع في روسيا- والتي تشمل الأسلحة النووية - منذ بدأ الهجوم الروسي في 24 فبراير/شباط في حالة تأهب قصوى، متعللا بما وصفها بالتصريحات العدوانية لقادة الناتو والعقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو.