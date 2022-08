روسيا تؤكد أن دول الناتو قد تشعل حرباً نووية بسبب أوكرانيا

أكدت روسيا للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن الصراع في أوكرانيا لا يبرر استخدام روسيا للأسلحة النووية، لكن موسكو قد تقرر استخدام ترسانتها النووية ردا على "عدوان مباشر" من جانب دول الناتو بسبب الهجوم على أوكرانيا.

ورفض الدبلوماسي الروسي ألكسندر تروفيموف، في مؤتمر لحظر الانتشار النووي، "التكهنات بأن روسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، خاصة في أوكرانيا"، مردفا أنها "لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق ومنفصلة عن الواقع وغير مقبولة".

وذكر تروفيموف، وهو دبلوماسي كبير في إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، أن "موسكو لن تستخدم الأسلحة النووية إلا للرد على أسلحة الدمار الشامل أو هجوم بالأسلحة التقليدية يهدد وجود الدولة الروسية"، مضيفا أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: "لا أحد من هذين الاحتمالين الافتراضيين له صلة بالوضع في أوكرانيا".