الكونجرس الأمريكي يوافق على عضوية السويد وفنلندا في الناتو

صوت خمسة وتسعون عضوًا في مجلس الشيوخ من أصل 100 لصالح الموافقة على انضمام دولتي الشمال، بينما عارضها الجمهوري

وافق مجلس الشيوخ الأمريكى، الأربعاء، بأغلبية ساحقة على عضوية السويد وفنلندا فى حلف شمال الأطلسي- الناتو. فقد صوت خمسة وتسعون عضوًا في مجلس الشيوخ من أصل 100 لصالح الموافقة على انضمام دولتي الشمال، بينما عارضها الجمهوري جوش هاولي من ميسوري. وعلل موقفه بأن الولايات المتحدة يجب أن تركز على الصين، التي يعتبرها منافستها العالمية الرئيسية، ولا يمكنها تحمل زيادة الالتزامات في أوروبا.

وقال رئيس الولايات المتحدة معقبا على إقرار تلك العضوية: "اليوم، وافق مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي. هذا التصويت التاريخي يرسل إشارة مهمة بالتزام الولايات المتحدة المستمر والمقبول على الحزبين تجاه الناتو ، ولضمان استعداد تحالفنا لمواجهة تحديات اليوم والغد."

يتطلب دستور الولايات المتحدة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ للموافقة على المعاهدات الدولية.

الانضمام الى الناتو يتوقف على الموافقة بالإجماع. وتنتظر على لائحة الانتظار للإنضمام إلى هذه المعاهدة جمهورية التشيك واليونان والمجر والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا وتركيا.

ومن بين هؤلاء، فإن تركيا هي الوحيدة التي أعلنت عن ترددها في السماح للسويد وفنلندا بالانضمام إلى التحالف، وتطالب بتنازلات من كلا البلدين بشأن دعم الجماعات التي تزعم أنها منظمات إرهابية. وافقت فنلندا والسويد على المطالب التركية بعد قمة عقدت الشهر الماضي في إسبانيا.

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السويد وفنلندا من الانضمام إلى الناتو مع تصاعد التوترات مع الحلف منذ غزو أوكرانيا. وعلى الرغم من بقائهما عقودًا خارج التحالف، دفعت الحرب الروسية في أوكرانيا فنلندا والسويد إلى طلب الانضمام في أيار/ مايو.

تشترك فنلندا في حدود برية كبيرة مع روسيا من شأنها مضاعفة المساحة المشتركة لحدود روسيا مع دول الناتو.