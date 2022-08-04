روسيا: الحكم بحبس لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير بالسجن لمدة تسع سنوات بتهم تتعلق بالمخدرات

بايدن:"أمر غير مقبول، وأدعو روسيا إلى إطلاق سراحها على الفور حتى تكون مع زوجها وأحبائها وأصدقائها وزملائها"

قضت محكمة روسية، اليوم الخميس، بسجن لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير لمدة 9 سنوات بتهم تتعلق بالمخدرات، في ما طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا بالإفراج عن اللاعبة غرينير "فورا"،قائلا:"ستفعل إدارتي كل ما بوسعها من أجل عودة بريتني جرينير إلى الديار".

وقال الرئيس الأمريكي تعليقا على سجن غرينير: "اليوم، صدر على المواطنة الأمريكية بريتني غرينر حكم بالسجن وهذا تذكير آخر بما يعرفه العالم بالفعل: روسيا تحتجز بريتني ظلما"واعتبر الحكم "أمر غير مقبول، وأدعو روسيا إلى إطلاق سراحها على الفور حتى تكون مع زوجها وأحبائها وأصدقائها وزملائها في الفريق".

وقبل نحو شهر، أقرت نجمة كرة السلة الأمريكية بالذنب أمام محكمة روسية فيما يتعلق باتهامها بحيازة مادة مخدرة، لكنها قالت إنها لم تخالف القانون عن عمد.وناشدت أسرة غرينير الرئيس الأمريكي جو بايدن تكثيف الجهود من أجل إطلاق سراح لاعبة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفات.

واعتقلت غرينير (31 عاما) في 17 فبراير/شباط الماضي بأحد مطارات موسكو، قبل أسبوع من الحرب الروسية في أوكرانيا.وكانت السلطات الروسية قالت إنه كان بحوزتها زيت القنب داخل حقيبتها، متهمة إياها بتهريب كميات كبير من مادة مخدرة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن 10 أعوام.