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واشنطن تقول ان روسيا ستزرع ادلة زائفة في سجن قتل فيه أسرى أوكرانيون لاتهام كييف

i24NEWS - AFP

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عمال الإنقاذ يزيلون قعقعة المباني المتضررة في بلدة بوروديانكا ، شمال غرب كييف ، في 6 أبريل 2022
Genya SAVILOV / AFPعمال الإنقاذ يزيلون قعقعة المباني المتضررة في بلدة بوروديانكا ، شمال غرب كييف ، في 6 أبريل 2022

قالت روسيا أن أوكرانيا نفذت غارة على مقاتليها الأسرى،

اتهم مسؤول أميركي الخميس موسكو بالاستعداد لزرع أدلة زائفة لتبدو أن اوكرانيا وراء عملية القتل الجماعي الأخيرة لسجناء أوكرانيين في قصف على سجن تسيطر عليه روسيا.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن الضربات التي استهدفت سجنا في أولينيفكا شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الكرملين وقالت روسيا إنها حدثت ليل 29 تموز/يوليو.

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وقال المسؤول الأميركي الذي طلب عدم كشف اسمه الخميس إن تقارير الاستخبارات تظهر أن روسيا ستعمل على ضبط مسرح الجريمة في السجن قبل زيارات محتملة لمحققين مستقلين.

قُتل أكثر من 50 جنديًا في القصف، بينهم عسكريون استسلموا بعد أسابيع من الدفاع عن مصنع آزوفستال في ماريوبول. وقالت روسيا أن أوكرانيا نفذت غارة على مقاتليها الأسرى، بينما اتهمت السلطات الأوكرانية روسيا بالتستر على مذبحة متعمدة.

وأعلنت الأمم المتحدة عن إرسال بعثة لتقصي الحقائق على الرغم من أنها لم تحصل بعد على موافقة كييف أو موسكو النهائية. من جهته اعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي ان "أسرى حرب أوكرانيين تعرضوا عمدا لإبادة جماعية".

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