وزارة الدفاع التركية: ثلاث سفن محملة بالحبوب ستبحر من أوكرانيا غدا الجمعة

وزير الدافع التركي:"من المقرر إبحار ثلاث سفن من الموانئ الأوكرانية غدا الجمعة في إطار اتفاقية الحبوب"،

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مساء اليوم الخميس، إنه "من المقرر إبحار ثلاث سفن من الموانئ الأوكرانية غدا الجمعة في إطار اتفاقية الحبوب"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن الوزير غداة عبور سفينة أولى محمّلة بالحبوب الأوكرانية اسطنبول متّجهة إلى لبنان.

ومن جهتها أعلنت أنقرة أن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أجرى محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحثا خلالها في شؤون تطبيق الاتفاق، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت سفينة محمّلة بالحبوب هي الأولى من نوعها منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط/فبراير قد ابحرت من ميناء أوديسا في أوكرانيا سفينة

وفي ميناء اسطنبول، فتّش خبراء أتراك وروس وأوكرانيون الأربعاء السفينة "رازوني" لتواصل بعد ذلك إبحارها باتّجاه لبنان.وشكّل هذا الإجراء نهاية "مرحلة تجريبية" لآليات تطبيق الاتفاق الدولي المبرم في تموز/يوليو في إسطنبول لاحتواء الأزمة الغذائية العالمية، وفق ما أفادت أمانة مركز التنسيق المشترك.

ويسمح الاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 تموز/يوليو المنصرم بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف الشحنات إلى الأسواق العالمية من الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.