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روسيا: توقيف مدير برنامج الصواريخ الفرط صوتية أندريه شيبليوك بتهمة الخيانة

i24NEWS - AFP

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صورة مأخوذة من لقطات غير مؤرخة وزعتها الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية لاطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منصة إطلاق محمولة على شاحنات في مكان ما في روسيا.
Russian Defense Ministry Press Service via APصورة مأخوذة من لقطات غير مؤرخة وزعتها الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية لاطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منصة إطلاق محمولة على شاحنات في مكان ما في روسيا.

قام أندريه شييلويك في السنوات الأخيرة بتنسيق الأبحاث لدعم تطوير أنظمة الصواريخ فوق الصوتية.

ذكرت وكالة"تاس"الروسية، أن السلطات الأمنية الروسية، ألقت القبض، اليوم الجمعة، على مدير برنامجها للصواريخ الفرط صوتية في معهد نوفوسيبيرسك للميكانيكا النظرية والتطبيقية أندريه شييليوك بتهمة الخيانة، وتابعت نقلا  عن أحد زملاء شيبليوك قوله إن "عمليات البحث أجريت في المعهد"

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في الشهر المنصرم، توفي ديمتري كولكر، وهو فيزيائي آخر من نوفوسيبيرسك ، بسبب سرطان البنكرياس بعد فترة وجيزة من اعتقاله للاشتباه في الخيانة.

وتمتلك روسيا والصين والولايات المتحدة برامج الأسلحة الفرط صوتية الأكثر تقدما، لكن تطورها أيضًا دول أخرى تتضمن: اليابان وألمانيا والهند وأستراليا.

وكانت روسيا تسعى للحصول على أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت منذ الثمانينيات، لكنها سرعت جهودها ردا على انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية عام 2002، ونشر صواريخ دفاعية أمريكية بالأراضي الأمريكية وأوروبا.

وتحلق الأسلحة الفرط صوتية بما لا يقل عن سرعة 5 ماخ؛ أي خمسة أضعاف سرعة الصوت، وبعضها مثل صواريخ "كينجال" تصل سرعتها إلى 10 أضعاف سرعة الصوت.

ويوجد نوعان رئيسيان: صواريخ الكروز التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتعمل بالمحركات الضغاطية فوق الصوتية، وهي محركات عالية السرعة، والمركبات الانزلاقية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتطلق من صاروخ وتنزلق إلى أهدفها.

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