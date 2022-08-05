أول شحنة حبوب أوكرانية منذ بدء الحرب: سفينة رازوني تصل لبنان الأحد الوشيك

16 سفينة أخرى محملة بالحبوب "تنتظر دورها" لمغادرة ميناء أوديسا الرئيسي الواقع على البحر الأسود

تصل أول شحنة حبوب تصدّرها أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط إلى مرفأ طرابلس في شمال لبنان صباح الأحد الوشيك، وفق ما أفادت متحدثة باسم السفارة الأوكرانية لدى بيروت وكالة فرانس برس الجمعة.

وانطلقت السفينة رازوني، التي ترفع علم سيراليون، من ميناء أوديسا الأوكراني الإثنين حاملة 26 ألف طن من الذرة. ووصلت الثلاثاء إلى شواطئ اسطنبول الشمالية قبل أن تكمل مسارها باتجاه لبنان.

وقالت المتحدثة الإعلامية في السفارة الأوكرانية في بيروت ماريلين مرهج "من المتوقع وصول السفينة عند العاشرة (7,00 بتوقيت جرينتش) من صباح الأحد إلى مرفأ طرابلس".

ويسمح اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو/تموز بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف الشحنات إلى الأسواق العالمية من الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ الغزو الروسي.وينص خصوصا على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير بين عشرين و25 مليون طن من الحبوب.

وخضعت السفينة لدى توقفها قبالة إسطنبول على البحر الأسود الثلاثاء لعملية تفتيش استغرقت ساعة ونصف الساعة من قبل فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، نزولاً عند رغبة روسيا التي تريد التأكد من طبيعة الشحنة.

وشكّل الإجراء نهاية "مرحلة تجريبية" لآليات تطبيق الاتفاق الدولي المبرم في يوليو/تموز في إسطنبول لاحتواء الأزمة الغذائية العالمية، وفق ما أفادت أمانة مركز التنسيق المشترك.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قبل ايام إنّ 16 سفينة أخرى محملة بالحبوب "تنتظر دورها" لمغادرة ميناء أوديسا الرئيسي الواقع على البحر الأسود وكان يؤمن قبل الحرب ستين في المئة من نشاط الموانئ في البلاد.

.