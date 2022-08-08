واشنطن تعلن تقديم أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار

بذلك تصبح قيمة المساعدات العسكرية الأميركية الإجمالية لأوكرانيا 9,8 مليار دولار منذ وصول بايدن إلى السلطة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الاثنين عن إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل خصوصاً صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأميركية عالية الدقة من طراز "هيمارس".

وقالت الوزارة في بيان إنّ حزمة المساعدات الجديدة تشمل أيضاً المزيد من صواريخ أرض-جو للدفاع ضد الطائرات والصواريخ الروسية، والمزيد من صواريخ جافلين المضادة للدروع، إضافة إلى ذخيرة أخرى.

كذلك، ستتلقّى كييف 75 ألف قذيفة عيار 155 ملم، مخصّصة لأنظمة المدفعية الغربية التي تمّ تجهيز القوات الأوكرانية بها وحوالى خمسين مركبة طبّية مدرّعة.

وبهذه المساعدة الجديدة، تصبح قيمة المساعدات العسكرية الأميركية الإجمالية لأوكرانيا 9,8 مليار دولار منذ وصول جو بايدن إلى السلطة، حسبما أشار البنتاغون.

من جهته، أشاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان منفصل بالإجراءات الجديدة "التي اتُخذت لإحداث فرق" في الميدان، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع أوكرانيا بهدف تعزيز موقفها "على طاولة المفاوضات".

وأعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي على خلفية إصرار أوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو الأمر الذي سيعزز موقف الحلف الغربي بمواجهة روسيا وهو الأمر الذي أثارغضب بوتين.