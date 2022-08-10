انفجارات في مستودع ذخيرة في القرم وثلاث دول اوروبية محرومة من النفط الروسي

قال الجيش الروسي في بيان "انفجرت ذخائر تابعة لسلاح الجو في مستودع يقع في مطار ساكي العسكري"

وقعت انفجارات خلفت قتيلًا وجرحى أمس الثلاثاء في مستودع ذخيرة في مطار عسكري في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا التي أعلنت في تطور منفصل وقف شحنات النفط عبر أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي في بيان "انفجرت ذخائر تابعة لسلاح الجو في مستودع يقع في مطار ساكي العسكري قرب بلدة نوفوفيودوروفكا".

وقال إنه لم يتسبب إطلاق نار أو قصف بهذه الانفجارات التي أبلغت عنها أولا سلطات شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014 وهي تقع على خط المواجهة في الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي انطلق في 24 شباط/فبراير.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كرة نار تتشكل بعد انفجار مدوٍ، في حين تصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود في السماء وراح مصطافون يغادرون الشاطئ القريب بعدما أصيبوا بالذعر.

وقال زعيم القرم سيرغي أكسيونوف إن شخصا قتل في هذه الانفجارات فيما أفاد وزير الصحة كونستانتين سكوروبسكي أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح بينهم طفل.

وقال النائب الروسي المنتخب في شبه الجزيرة أليكسي تشيرنياك "السياح ليسوا في خطر. نطلب منكم الحفاظ على هدوئكم".

ورغم النزاع ظلت شبه جزيرة القرم مكانًا مثاليًا لقضاء العطلة بالنسبة للعديد من الروس الذين يواصلون الاستمتاع بالصيف على شواطئها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء خلال خطابه اليومي "القرم أوكرانية ولن نتخلى عنها أبدا. لن ننسى أن احتلال شبه جزيرة القرم كان بداية حرب روسيا ضد أوكرانيا". وأضاف "بدأ العالم يدرك أنه كان مخطئا عام 2014 عندما قرر عدم القيام الرد بكل قوته على الأعمال العدوانية الأولى لروسيا".