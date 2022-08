الرئيس الأوكراني يؤكد أن الحرب يجب أن تنتهي بتحرير شبه جزيرة القرم

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، إن الحرب الروسية على بلاده يجب أن تنتهي بـ “تحرير شبه جزيرة القرم“.

وقال الرئيس الأوكراني، إن “الحرب الروسية ضد أوكرانيا بدأت باحتلال شبه جزيرة القرم ويجب أن تنتهي بتحريرها”، مضيفا “لقد حولت روسيا شبه جزيرتنا، التي كانت دائما وستكون واحدة من أفضل الأماكن في أوروبا، إلى واحدة من أخطر الأماكن في أوروبا. جلبت روسيا القمع على نطاق واسع والمشاكل البيئية واليأس الاقتصادي والحرب إلى شبه جزيرة القرم”. بحسب ما نقلته صحيفة “كييف إندبندنت”.