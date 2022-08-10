الحرب في أوكرانيا: ارتفاع نسبة المهاجرين إلى إسرائيل من أوكرانيا وروسيا

استقبلت إسرائيل 12175 مهاجرا جديدا من أوكرانيا و 18891 مهاجرا من روسيا بين 24 فبراير/شباط و 31 يوليو

هاجر أكثر من 31000 شخص من أوكرانيا وروسيا إلى إسرائيل منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير/شباط المنصرم ، وهي زيادة هائلة عن فترة مماثلة قبل الحرب، حيث استقبلت إسرائيل 12175 مهاجرا جديدا من أوكرانيا و 18891 مهاجرا من روسيا بين 24 فبراير/شباط و 31 يوليو/تموز المنصرم

ووفقا لمكتب الإحصاء المركزي، نقلاً عن بيانات من وزراة الهجرة والاستيعاب يعتبر هذا أعلى بنسبة 318 في المئة من فترة مماثلة في عام 2019 عندما وصل ما يقرب من 10000 مهاجر من البلدين.

ومعظم المهاجرين من روسيا وأوكرانيا يهود، لكن قد يكون لبعضهم أقارب يهود فقط. بموجب قانون العودة الإسرائيلي، يحتاج الشخص إلى جد يهودي واحد على الأقل ليحصل على الجنسية الفورية.

حوالي 63 في المئة من المهاجرين الأوكرانيين من النساء، في حين تم تقسيم المهاجرين من روسيا بالتساوي بين الرجال والنساء.

ويبلغ عدد السكان الناطقين بالروسية في إسرائيل أكثر من 1.3 مليون - حوالي 15 بالمئة من السكان.

وقال مكتب الإحصاء أيضًا إنه في عام 2021 ، ارتفعت الهجرة إلى إسرائيل - التي تسمى عالية بالعبرية - بنسبة 30 بالمئة تقريبا من عام 2020 إلى 25497. جاء نصف المهاجرين من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ومعظمهم من روسيا وأوكرانيا. جاء حوالي 14 في المئة لكل منهما - أو حوالي 3500 - من الولايات المتحدة وفرنسا.