الأمم المتحدة: أول شحنات القمح تغادر موانئ أوكرانيا الأسبوع الوشيك

فريدريك كيني: "12 سفينة أبحرت من أوكرانيا في الأسبوع الأول حملت 370 ألف طن من الذرة والمواد الغذائية"

قال مسؤول كبير في الأمم المتحد، اليوم الأربعاء، إن أول شحنات القمح ستبدأ في الخروج من الموانئ الأوكرانية الأسبوع الوشيك بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع روسيا وتركيا وأضاف إن "12 سفينة أبحرت من أوكرانيا في الأسبوع الأول حملت 370 ألف طن من الذرة والمواد الغذائية"

وقال منسق الأمم المتحدة المؤقت في المركز المشترك في إسطنبول المشرف على تنفيذ الاتفاق فريدريك كيني: إن الشحنات الـ12 الأولى التي غادرت الموانئ الثلاثة المطلة على البحر الأسود التي شملتها الصفقة كانت تحمل ذرة أو مواد غذائية أخرى.

وأضاف أن صوامع الذرة في أوكرانيا كانت مليئة عندما غزت روسيا جارتها في فبراير/شباط.وأوضح "نتعامل مع ثلاثة موانئ توقفت أنشطتها كليا" وتابع "من الضروري إخراج تلك السفن لإدخال سفن جديدة.. يمكنها التعامل مع أزمة الغذاء".

وأعلن أن هذا الأمر سمح لسلطات الموانئ الأوكرانية بتنظيم العملية وإفساح المجال لدخول سفن جديدة لنقل القمح من حصاد هذا العام.وأضاف "في الواقع انتقلنا إلى شحنات القمح".

وقال "أعطينا الضوء الأخضر لأول سفينة متجهة" إلى أوكرانيا عبر مضيق البوسفور. سيحصل ذلك الأسبوع المقبل".

وأظهرت مواقع حركة الملاحة البحرية أن رازوني رست الأربعاء في ميناء مرسين التركي، وفقا لفرانس برس.

ونقل موقع ميدل إيست آي الإخباري عن وكيل شحن قوله إنه عُثر على مشترٍ تركي للذرة.

من جهة أخرى شدد كيني على أن مركز إسطنبول لم يتدخل في الخلافات التعاقدية وركز على مهمته المتمثلة في الإبحار الآمن للسفن عبر ممر محدد لتجنب الألغام المزروعة في البحر الأسود.