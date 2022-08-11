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مسؤول موال لموسكو يعلن عن قصف أوكراني جديد لمحطة زابوريجيا النووية

i24NEWS - AFP

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زابوريجيا النووية
Russian Emergencies Ministry / AFPزابوريجيا النووية

قصف مدفعي لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية

تعرض محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوكرانيا وفي أوروبا، لقصف مدفعي جديد الخميس، على ما أكد مسؤول موال لروسيا، متّهما القوات الأوكرانية بقصفها.

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وقال فلاديمير روغوف، المسؤول في الإدارة التي فرضها الروس في هذه المنطقة في جنوب أوكرانيا على تلغرام "مقاتلو (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي قصفوا مجددا محطة زابوريجيا للطاقة النووية". وكانت هذه المحطة استُهدفت بعمليتي قصف الأسبوع الماضي، ما أثار قلق المجتمع الدولي.

وتبادلت كييف وموسكو الخميس الاتهامات بشن ضربات جديدة على محطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا والتي تحتلها روسيا فيما أشارت الشركة الأوكرانية المشغلة إلى وقوع "خمس ضربات" قرب مستودع للمواد المشعة.

وقالت شركة إنيرغواتوم "سجلت خمس ضربات جديدة في المحيط المباشر لمستودع للمواد المشعة" متهمة القوات الروسية بشنها. 

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