زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي يجب ألا يكون سوقا للأثرياء الروس

"يجب أن تكون هناك ضمانات بأن القتلة الروس أو المتواطئين في إرهاب الدولة لن يستخدموا تأشيرات شنجن"

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداء جديدا يوم الجمعة، لدول الاتحاد الأوروبي لمنع إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الروس حتى لا يصبح التكتل "سوقا" مفتوحا لأي شخص لديه الوسائل للدخول.

وقال زيلينسكي إن اقتراحه لا ينطبق على الروس الذين يحتاجون إلى المساعدة بسبب مخاطرتهم بحريتهم أو بحياتهم من خلال مقاومة سياسات زعيم الكرملين فلاديمير بوتين.

وأضاف زيلينسكي في خطاب ألقاه خلال الليل "يجب أن تكون هناك ضمانات بأن القتلة الروس أو المتواطئين في إرهاب الدولة لن يستخدموا تأشيرات شنجن"، في إشارة إلى التأشيرات التي تمنح حاملها حق الوصول إلى منطقة شنجن الحالية من الحدود والتي تمتد عبر العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

وحث زيلينسكي لأول مرة على حظر التأشيرات في مقابلة الأسبوع الماضي مع صحيفة واشنطن بوست، قائلا إن الروس يجب أن يعيشوا في عالمهم الخاص حتى يغيروا فلسفتهم.