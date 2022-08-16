أوكرانيا تدعو العالم إلى “إظهار القوة” ضد روسيا بعد قصف بالقرب من مفاعل نووي

دعا زيلنسكي إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا وسلطت الضوء على مخاطر وعواقب كارثة في أكبر محطة للطاقة النووية

قال الرئيس الأوكراني أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي،“الآن إذا لم يظهر العالم القوة والعزم على حماية محطة للطاقة النووية، فهذا يعني أن العالم ضاع" ودعا إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا وسلطت الضوء على مخاطر وعواقب كارثة في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا حيث أدى قصف جديد في مكان قريب إلى إعادة إشعال لعبة اللوم بين الجانبين.

وحذر فولوديمير زيلينسكي الجنود الروس من أنهم سيصبحون “هدفا خاصا” إذا هاجموا القاعدة في مدينة إنيرهودار التي تسيطر عليها روسيا حاليا أو استخدموها كقاعدة لإطلاق النار.

ومن جهته قال المسؤول الروسي في إنرهودار فلاديمير روكوف، أمس الاثنين، إن "حوالي 25 ضربة مدفعية ثقيلة من مدافع هاوتزر M777 أمريكية الصنع أصابت المفاعل النووي والمناطق السكنية في غضون ساعتين"

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الخدمة الصحفية للإدارة التي عينتها روسيا برئاسة إنيرهود قولها إن القوات الأوكرانية فتحت النار وفجرت متفجرات بالقرب من محطة الكهرباء.

ووفقا للرئيس الإداري لمنطقة نيكوبول، عبر النهر من إنيرهودار، الخاضع للسيطرة الأوكرانية، حاولت القوات الروسية إظهار أن المدينة الأوكرانية هي التي تهاجمها.

وكتب رئيس أركان الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على تويتر “يعتقد الروس أنهم يستطيعون إجبار العالم على الامتثال لشروطهم بقصف زابوريزهيا (محطة للطاقة النووية).”

وتقول الأمم المتحدة إن لديها القدرات اللوجستية والأمنية لدعم زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا اتفقت كل من روسيا وأوكرانيا. اقرأ أكثر

وتحدث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو مع جوتيريش عبر الهاتف وناقش شروط التشغيل الآمن للمحطة ، حسبما ذكرت الوزارة يوم الإثنين.