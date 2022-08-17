روسيا تؤكد أن انفجار مستودع الذخيرة بجزيرة القرم سببه "عمل تخريبي"

تابعت الوزارة، في بيان لها، أنه "لحقت اضرار بعدد من المنشآت المدنية منها خطوط كهرباء ومحطة كهرباء"

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن مخزن أسلحة في منشأة عسكرية روسية بشبه جزيرة القرم تعرض لسلسلة من الانفجارات، ويعتقد المسؤولون أن ذلك نتج عن "عمل تخريبي".

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية: "في صباح يوم 16 أغسطس/آب ، نتيجة عمل تخريبي ، تضرر مستودع عسكري بالقرب من قرية دزهانكوي".

وتابعت الوزارة، في بيان لها، أنه "لحقت اضرار بعدد من المنشآت المدنية منها خطوط كهرباء ومحطة كهرباء ومسار للسكك الحديدية وعدد من المباني السكنية ولم تقع اصابات خطيرة"..

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كرات نارية ضخمة تتفجر في الموقع وتصاعد سحب من الدخان الأسود في الهواء.

من جانبه، قال حاكم القرم المعين من روسيا سيرغي أكسيونوف، إن شخصين أصيبا بجروح لكن حياتهما ليست في خطر، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".