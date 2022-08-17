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روسيا تؤكد أن انفجار مستودع الذخيرة بجزيرة القرم سببه "عمل تخريبي"

i24NEWS

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موقع الانفجار في مستودع ذخيرة للجيش الروسي بالقرب من قرية ميسكوي ، القرم ، الثلاثاء 16 أغسطس 2022.
AP Photoموقع الانفجار في مستودع ذخيرة للجيش الروسي بالقرب من قرية ميسكوي ، القرم ، الثلاثاء 16 أغسطس 2022.

تابعت الوزارة، في بيان لها، أنه "لحقت اضرار بعدد من المنشآت المدنية منها خطوط كهرباء ومحطة كهرباء"

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن مخزن أسلحة في منشأة عسكرية روسية بشبه جزيرة القرم تعرض لسلسلة من الانفجارات، ويعتقد المسؤولون أن ذلك نتج عن "عمل تخريبي".

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وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية: "في صباح يوم 16 أغسطس/آب ، نتيجة عمل تخريبي ، تضرر مستودع عسكري بالقرب من قرية دزهانكوي". 

وتابعت الوزارة، في بيان لها، أنه "لحقت اضرار بعدد من المنشآت المدنية منها خطوط كهرباء ومحطة كهرباء ومسار للسكك الحديدية وعدد من المباني السكنية ولم تقع اصابات خطيرة"..

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كرات نارية ضخمة تتفجر في الموقع وتصاعد سحب من الدخان الأسود في الهواء.

من جانبه، قال حاكم القرم المعين من روسيا سيرغي أكسيونوف، إن شخصين أصيبا بجروح  لكن حياتهما ليست في خطر، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

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