تقرير حكومي: أوكرانيا تقف وراء ثلاثة انفجارات في شبه جزيرة القرم

زعمت روسيا أن الأمر كان نتيجة حادث ورفض المسؤولون الأوكرانيون حتى الآن تأكيد مسؤوليتهم

أكد مسؤول أوكراني وقوف بلاده وراء ثلاثة انفجارات هزت منشآت عسكرية روسية في مقاطعة القرم التي ضمتها روسيا، الأسبوع الماضي، بما في ذلك انفجار في قاعدة جوية روسية على الساحل الغربي لشبه الجزيرة أدى إلى تدمير عدة طائرات، حسبما جاء في تقرير حكومي تم تداوله داخليًا ومشاركة شبكة CNN بفحواه.

طلب المسؤول عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بمشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام.

يصف التقرير قاعدة ساكي الجوية، التي هزتها الانفجارات الثلاثاء الماضي، بأنها أول خسارة فادحة للبنية التحتية العسكرية الروسية في شبه الجزيرة، إضافى إلى الهجمات اللاحقة كدليل على القدرة العسكرية المنهجية لأوكرانيا في استهداف شبه جزيرة القرم التي انتزعتها موسكو منها عام 2014 دون أن تأتي دول العالم برد ذي قيمة.

يشار إلى أن حادثة 9 آب/أغسطس التي استهدفت قاعدة ساكي الجوية، دمرت سبع طائرات عسكرية على الأقل، وألحقت أضرارًا بالغة بالقاعدة وقتلت شخصًا واحدًا على الأقل.

زعمت روسيا أن الأمر كان نتيجة حادث ورفض المسؤولون الأوكرانيون حتى الآن تأكيد مسؤوليتهم.

وفي خطاب عقب الحادث، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحرب "بدأت مع شبه جزيرة القرم ويجب أن تنتهي مع شبه جزيرة القرم - أي تحريرها".

تم الإبلاغ عن مجموعة أخرى من الانفجارات في شبه جزيرة القرم هذا الأسبوع ، في 16 آب/أغسطس، هذه المرة في مستودع للذخيرة في مايسكي وفي مطار في غفارديسكو.

وقال المسؤولون الروس إن الحادث الذي وقع في مايسكي كان نتيجة عمل تخريبي، لكنهم لم يحددوا نوع التخريب أو الجهة التي يعتقدون أنها مسؤولة.

وتأتي الهجمات في الوقت الذي تقوم فيه حركة المقاومة الناشئة في المناطق التي تحتلها روسيا بأعمال تخريبية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، أكد المسؤولون الأوكرانيون أن جسرًا للسكك الحديدية بالقرب من ميليتوبول والذي استخدمه الروس لنقل المعدات العسكرية والأسلحة من شبه جزيرة القرم المحتلة (من وجهة النظر الأوكرانية)، تم تفجيره من قبل الثوار الأوكرانيين.

في الوقت الذي يتكهن فيه محللون بوجود حملة لتقويض القدرة العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم، حذر زيلينسكي الأوكرانيين الذين يعيشون في المناطق المحتلة يوم الثلاثاء من تجنب المنشآت العسكرية للقوات الروسية.