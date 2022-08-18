أوكرانيا: غوتيريش وإردوغان يلتقيان اليوم زيلينسكي في لفيف

"القادة الثلاثة سيناقشون الاتفاق الأخير بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية وكذلك "الحاجة إلى حل سياسي لهذا النزاع

من المرتقب أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في لفيف غربي أوكرانيا، بعد نحو ستة أشهر من بدء الغزو الروسي بينما أسفرت غارة على خاركيف الأربعاء عن سقوط سبعة قتلى.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن القادة الثلاثة سيناقشون الاتفاق الأخير بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية وكذلك "الحاجة إلى حل سياسي لهذا النزاع". وأضاف "ليس لدي شك في أن قضية محطة الطاقة النووية (زابوريجيا) وغيرها ستناقش ايضا".

وفي بيانه المسائي الاعتيادي قال زيلينسكي الأربعاء إن غوتيريش "وصل إلى أوكرانيا وسنعمل معًا لتحقيق النتائج الضرورية لأوكرانيا".

وسيجري الأمين العام محادثات ثنائية مع زيلينسكي. ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك الجمعة إلى أوديسا أحد الموانئ الثلاثة المستخدمة بموجب اتفاق تصدير الحبوب قبل أن يسافر إلى تركيا لزيارة مركز التنسيق المشترك المسؤول عن الإشراف على الاتفاق.

وتقول الأمم المتحدة إنه بين الأول والخامس عشر من آب/أغسطس تم السماح لـ 21 ناقلة حبوب بالإبحار محملة بـ 563 الفا و317 طنا من المواد الخام الزراعية بما في ذلك 451 ألفا و481 طنا من الذرة.

لكن أول سفينة إنسانية استأجرتها الأمم المتحدة محملة بـ 23 ألف طن من القمح، لم تغادر أوكرانيا سوى الثلاثاء متوجهة إلى إثيوبيا في إطار الاتفاق الذي وقع في تموز/يوليو برعاية الأمم المتحدة وبوساطة تركية.

وواصل الرئيس الأوكراني حالة التعبئة على الجبهة الدبلوماسية. وقال مساء الأربعاء إن "الدبلوماسية لمصلحة بلادنا كانت نشطة جدا في الأيام الأخيرة"، مشيرا إلى مراسم ستجري نهار الخميس لاستقبال السفراء الجدد لإسبانيا وبلجيكا وقرغيزستان ورومانيا. وقال إن "55 بعثة دبلوماسية استأنفت عملها".

ميدانيا تتواصل المعارك وتسبب سقوط ضحايا مدنيين جدد كما حدث في خاركيف ثاني مدينة في أوكرانيا حيث أفادت السلطات بأن صاروخًا أصاب مبنى سكنيا من ثلاثة طوابق الأربعاء خلال قصف روسي أدى إلى "حريق كبير".

تقع مدينة خاركيف على بعد حوالي أربعين كيلومترا عن الحدود الروسية وتتعرض للقصف بشكل مستمر من قبل الجيش الروسي الذي لم ينجح في الاستيلاء عليها. وقتل مئات المدنيين في هذه المنطقة، حسب السلطات.