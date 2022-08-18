الرئيس الروسي يبلغ نظيره التركي أنه مستعد للقاء رئيس أوكرانيا لمناقشة إنهاء الحرب

انهاء الحرب الروسية الأوكرانية: أردوغان يعمل علي تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي

أفادت شبكة CNN التركية، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه مستعد للقاء الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والتباحث معه حول إنهاء القتال، وذكرت أن أردوعان" سيعرض خلال زيارته لأوكرانيا على الرئيس زيلينسكي، تنظيم لقاء مع الرئيس الروسي بوتين"

وبحسب التقرير، فقد كشف بوتين، في لقاء عقده مع أردوغان قبل نحو أسبوعين، ولأول مرة، عن استعداده لإنهاء الحرب، وقال إن الزعماء يجب أن يجتمعوا ويتفقوا على خريطة الحدود.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمدينة لفيف غربي أوكرانيا. وفي وقت سابق، وصل الرئيس أردوغان إلى لفيف تمهيدا للمشاركة في لقاء ثلاثي يجمعه بنظيره الأوكراني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وصرح أردوغان عدة مرات أن تركيا مستعدة للعمل كوسيط بين البلدين الجارين منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وتأتي القمة الثلاثية في لفيف اليوم على أعقاب اجتماع أردوغان مع فلاديمير بوتين في سوتشي، الذي كان في 5 أغسطس\ آب.