الرئيس التركي يلتقي نظيره الأوكراني تمهيدا لعقد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة اليوم في لفيف

ناقشا وساطة تركيا في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والعودة الآمنة لطائرة النقل"A440M"في أوكرانيا لتركيا

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، في لفيف بأوكرانيا، حيث تم تقييم العلاقات التركية الأوكرانية على مستوى الشراكة الاستراتيجية من جميع الجوانب، ومناقشة أنشطة الآلية المنشأة لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

كما ناقش الجانبان وساطة تركيا في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والعودة الآمنة لطائرة النقل "A440M" في أوكرانيا إلى تركيا.

ودعا الرئيس التركي نظيره زيلينسكي للقاء مع الرئيس الروسي بوتين في تركيا.

ومن المقرر في وقت لاحق اليوم، عقد لقاء يجمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وزيلينسكي وأردوغان في لفيف.