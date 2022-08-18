غوتيريش: الأمم المتحدة "ستكثف" عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية قبل فصل الشتاء

غوتريش"سنفعل كل ما في وسعنا لتكثيف عملياتنا بهدف مواجهة صعوبات الشتاء المقبل".

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطكونيو غوتريش، اليوم الخميس، أن" الأمم المتحدة ستكثف عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية قبل فصل الشتاء"إذ إن الأخيرة أصبحت ضرورية جدا لإمداد دول إفريقية كثيرة بالأغذية.

وقال غوتيريش في ختام لقاء ثلاثي مع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب إردوغان في لفيف في غرب أوكرانيا، "سنفعل كل ما في وسعنا لتكثيف عملياتنا بهدف مواجهة صعوبات الشتاء المقبل".

ومن جهته أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعم بلاده لأوكرانيا مبديا قلقه من خطر حصول كارثة "تشيرنوبيل أخرى"، في إشارة إلى الأخطار التي تحوط بمحطة زابوريجيا النووية والتي تحتلها روسيا.وقال :"في وقت نواصل جهودنا من أجل حل، كنا وسنبقى الى جانب أصدقائنا الأوكرانيين"، قبل أن يعرب عن أمله بعدم حصول كارثة "تشيرنوبيل أخرى".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى لفيف غربي أوكرانيا، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.