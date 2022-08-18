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"لا أثق في روسيا": زيلنسكي يرفض أي سلام مع موسكو قبل انسحاب قواتها "من أراضينا"

AFP

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( الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتصافحون في مدينة لفيف غرب أوكرانيا في 18 أغسطس 2022.
Dimitar DILKOFF / AFP( الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتصافحون في مدينة لفيف غرب أوكرانيا في 18 أغسطس 2022.

زيلنسكي:"أناسًا يقتلون وينتهكون ويضربون مدننا المدنية بصواريخ كروز كل يوم، لا يمكن أن يكونوا يريدون السلام"

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الخميس، إجراء أي مفاوضات سلام مع موسكو قبل الانسحاب المسبق للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية وقال "يجب أن يغادروا أولًا أراضينا، وبعدها سنرى"، مؤكدا أنه "لا يثق بروسيا".

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وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في لفيف في غرب أوكرانيا إن "أناسًا يقتلون وينتهكون ويضربون مدننا المدنية بصواريخ كروز كل يوم، لا يمكن أن يكونوا يريدون السلام.

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