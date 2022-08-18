"لا أثق في روسيا": زيلنسكي يرفض أي سلام مع موسكو قبل انسحاب قواتها "من أراضينا"

زيلنسكي:"أناسًا يقتلون وينتهكون ويضربون مدننا المدنية بصواريخ كروز كل يوم، لا يمكن أن يكونوا يريدون السلام"

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الخميس، إجراء أي مفاوضات سلام مع موسكو قبل الانسحاب المسبق للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية وقال "يجب أن يغادروا أولًا أراضينا، وبعدها سنرى"، مؤكدا أنه "لا يثق بروسيا".

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في لفيف في غرب أوكرانيا إن "أناسًا يقتلون وينتهكون ويضربون مدننا المدنية بصواريخ كروز كل يوم، لا يمكن أن يكونوا يريدون السلام.